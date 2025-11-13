14 раз ударила ножом и молотком: мать-ипохондрик убила сына

Житель Москвы обнаружил в квартире труп шестилетнего сына и жену в бессознательном состоянии. Позднее следователи установили, что трагедия развернулась по худшему из возможных сценариев: в смерти ребенка оказалась виновна его мать. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Убивала ножом и молотком

Трагедия произошла 12 ноября на улице Академика Анохина, расположенной на западе российской столицы. Следствие установило, что 37-летняя мать убила шестилетнего сына и пыталась свести счеты с жизнью.

«12 ноября 2025 года в квартире жилого дома на улице Академика Анохина в городе Москве обнаружено тело малолетнего ребенка 2019 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и иных повреждений. Предварительно установлено, что телесные повреждения ребенку нанесла его мать, которая в настоящее время доставлена в медицинское учреждение после того, как пыталась покончить с собой», — рассказали в Следственном комитете.

Муж нашел труп сына и жену без сознания

По данным Telegram-канала Mash, перед совершением преступления женщина приняла какие-то медикаменты. После этого она взялась за молоток и начала избивать сына. Затем нанесла ему удар ножом. Всего было нанесено 14 ударов.

Когда домой вернулся муж, он увидел кровь, тело сына и 37-летнюю жену без сознания. Последнюю госпитализировали, сейчас женщина находится под охраной в стационаре. Вскоре ей будет назначена психиатрическая экспертиза.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сгубила ипохондрия?

По данным Mash, женщина была категорически убеждена, что неизлечимо больна. Также она считала, что и у ее сына множество неизлечимых недугов. Mash пишет, что женщина постоянно вызывала домой скорую и ходила по врачам. Два-три раза в неделю, по данным канала, москвичка звонила медикам и жаловалась на различные боли: головную, боли в спине и так далее.

Как пишет канал, тревога, навязчивые мысли и необоснованный страх могли появиться на фоне шизотипического расстройства. Эту версию проверят специалисты.

Не работала три года

MSK1.RU пишет, что мать-убийца родилась в Ташкенте. Она окончила экономико-математический факультет в РЭУ имени Плеханова в 2010 году, где, вероятно, и познакомилась с будущим мужем. Тот учился на курс младше.

С юности она работала в различных компаниях: сначала стажером отдела бухгалтерии или переводчиком, позже — финансовым специалистом. Долгое время она трудилась в компании, которая предоставляла вспомогательные услуги для бизнеса, где дослужилась до ведущего специалиста отдела контроля проектов.

Как сообщает Life, женщина официально не работала с 2022 года и занималась воспитанием сына. Ее муж подтвердил, что у женщины было некоторое заболевание, но не стал уточнять какое.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте также:

Прижгли утюгом и избили шнуром: детская ОПГ кошмарила поселок

Душила кота и спала в одежде: дочь актрисы терпела отчима-педофила

Сын сбагрил отца психиатру ради дома: врач скорой раскрыл преступную схему