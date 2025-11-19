Не ремонтировал, а насиловал: «муж на час» сел на 13 лет за педофилию

Не ремонтировал, а насиловал: «муж на час» сел на 13 лет за педофилию

Педофил-рецидивист отправился в колонию на длительный срок. Преступление мужчина совершил, когда работодательница оставила его наедине с дочерью. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого дела.

Ремонтник

52-летний житель Калининграда ранее уже отбывал наказание по педофильской статье. После освобождения вел себя законопослушно и смог устроиться ремонтником в службу формата «муж на час». Одной из его клиенток оказалась мать-одиночка, воспитывающая 11-летнюю дочь.

В декабре 2024 года мужчину пригласили в квартиру на улице Трудовой. Женщина обозначила ремонтнику объем работ, а сама ушла из дома, оставив с незнакомцем 11-летнюю дочь.

«Судом установлено, что в декабре 2024 года 52-летний подсудимый, находясь в квартире дома по улице Трудовой в городе Калининграде для выполнения ремонтных работ, зная, что дочь хозяйки квартиры не достигла 12-летнего возраста, убедился, что в квартире никого нет, кроме малолетней 2013 года рождения, совершил в отношении нее действия сексуального характера», — рассказали в пресс-службе Калининградского областного суда.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

13 лет за домогательства

Мужчина был задержан после того, как девочка рассказала о домогательствах. Ему инкриминировали статью о насильственных действиях сексуального характера. Утяжеляло статью то, что девочке было меньше 14 лет.

Как пишет издание «Русский запад», это преступление оказалось в криминальной биографии ремонтника далеко не единственным. В связи с этим Центральный районный суд Калининграда признал произошедшее опасным рецидивом.

Педофила приговорили к 13 годам колонии особого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Смягчающие обстоятельства

По инкриминируемой статье мужчине грозило заключение сроком до 20 лет. При этом рецидив увеличивал шансы того, что ему дадут более серьезный срок. Но в ходе судебных разбирательств обнаружилось смягчающее обстоятельство — у педофила есть несовершеннолетний ребенок.

«В судебном заседании подсудимый вину не признал. Судом учтены смягчающие наказание обстоятельства — наличие несовершеннолетнего ребенка; отягчающие — особо опасный рецидив. Приговором Центрального районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — рассказали в суде.

Читайте также:

Арестована семья девочки-подростка, которая весила 16 кг

Избивала игрушками и морила голодом: матери дали условку за смерть дочки

Держала на цепи и била скалкой: как наказали мать за истязания сына