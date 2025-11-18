Держала на цепи и била скалкой: как наказали мать за истязания сына

В Свердловской области мать подростка лишилась права посещать сына в социальном центре, а теперь сама отправится в колонию на несколько лет. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

Таскала за уши

В Первоуральске вынесен приговор женщине, которая подвергала жестокому обращению своего 11-летнего сына, в том числе привязывала его к батарее на цепь. Суд установил, что Татьяна Шанина избивала ребенка скалкой и кожаным ремнем. Мальчик самостоятельно обратился в полицию и сообщил о систематических истязаниях.

«Удары наносились по ногам, рукам, спине и плечам ребенка. Кроме того, женщина применяла и другие насильственные действия: удерживала сына за уши и силой перемещала его, причиняя сыну физическую боль и психические страдания», — сообщили в Свердловском областном суде.

Наркоманил и воровал

Родственники подростка, выступавшие свидетелями на процессе, заявили, что мальчик вел асоциальный образ жизни: неоднократно замечался в воровстве, употреблении алкоголя и запрещенных веществ, регулярно прогуливал школу, совершал поджоги. По их словам, мать пыталась воспитывать сына жесткими методами.

«В ноябре 2023 года [мать] заранее приобрела в магазине цепь и два навесных замка. Придя домой, она обмотала один конец металлической цепи вокруг шеи ребенка, второй с помощью замка зафиксировала на чугунной батарее. После этого ушла, покинув квартиру, а малолетнего ребенка оставила одного, лишив свободы передвижения», — уточнили в прокуратуре Свердловской области.

Брат подсудимой Дмитрий Щукин рассказывал в суде, что ему и родственникам часто приходилось искать племянника на улице.

»[Ребенок] ходил по магазинам, где-то что-то воровал. Сестра звонила постоянно в слезах, просила помочь найти. Искали по двое суток, по трое суток. Я дядя все-таки, я с ним все равно разговаривал. Как-то пытался вразумить его, что так делать нельзя, что это ни к чему хорошему не приведет. Он вроде и слышал, но спустя какое-то время снова разворачивался и снова делал свое», — говорил Щукин.

Мать поясняла, что купила цепь специально, чтобы напугать сына. За полгода до инцидента она показывала ему этот «девайс» и грозила: «Ты доведешь меня до греха». В итоге взялась за цепь, когда мальчик вернулся домой пьяным в пять часов утра.

Известно, что Татьяна обращалась за помощью к психиатру. Ребенку с девиантным поведением назначали медицинские препараты, но от лечения родительница в итоге отказывалась — ей было жалко сына.

Матери запретили контакты с сыном

На судебных заседаниях Татьяна Шанина признала вину. Суд приговорил ее к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима по статьям «Истязание» и «Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего».

В настоящее время подросток находится в социальном реабилитационном центре. Суд запретил матери любые контакты с сыном, включая посещения в соцучреждении.

Кроме того, суд частично удовлетворил иск прокуратуры, взыскав с осужденной в пользу ребенка в качестве компенсации морального вреда 100 тыс. рублей. В течение 15 дней женщина может оспорить приговор.

