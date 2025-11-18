Девушке пересадили мужские руки: врачи были в шоке от последствий

В 2017 году молодая индианка Шрея Сидданагоудер, потерявшая руки в результате несчастного случая, перенесла первую в Азии пересадку руки выше локтя. Донором стал юноша, у которого была диагностирована смерть мозга. Мужские руки не только прижились в теле девушки, но и далее продолжали адаптироваться в организме, что поразило медиков. NEWS.ru рассказывает подробности этой удивительной истории.

«Предплечье было полностью раздроблено»

Шрея Сидданагоудер потеряла обе руки в 2016 году. В 2019 году медицинский информационный бюллетень о трансплантации в Индии опубликовал эссе девушки, где она рассказала подробности того дня, когда лишилась конечностей.

«Я была в Пуне с родителями на недельном отдыхе. Возвращалась в Манипал на туристическом автобусе Volvo. Около пяти утра из-за неосторожного и небрежного водителя автобус перевернулся, и его протащило по земле на значительное расстояние — около 100 метров. В аварии я получила множество травм. Мое правое предплечье было полностью раздроблено, левое предплечье свисало сквозь мышцы и кожу, была серьезная травма правого колена, мой живот был покрыт ранами, а кожа отслаивалась, была глубокая рана на подбородке, несколько порезов на лице и травма головы», — рассказывала девушка.

Технику освоила ногами

До операции девушка успела адаптировать свои ноги. Пальцами на ступнях он управляла любой бытовой техникой.

«За несколько дней я научилась управлять пальцами ног телефоном, ноутбуком, электронной книгой и даже пультом от телевизора», — рассказывает Шрея.

Через несколько месяцев она начала пользоваться протезами рук. Но эта техника ее не удовлетворяла. Все протезы были тяжелыми и громоздкими — совладать с ними было очень трудно.

«Мое пренебрежение к протезам рук заставило меня рассматривать двустороннюю пересадку рук как наилучший возможный вариант. Мы с мамой гуглили множество статей и информации о руках, их функциональности, а также о преимуществах и недостатках пересадки», — вспоминает девушка.

Многие врачи отговаривали семью от этого шага и предупреждали, что исход может быть неудачным. Но Шрея двигалась к этой цели и плотно начала общаться с доктором Субраманией Айером — пионером по пересадке рук в Индии. Хирург неоднократно встречался с пациенткой, прежде чем спросил, нет ли у нее предубеждений к тому, что ей пересадят не женские, а мужские руки. Шрея сказала четкое «нет».

Нашелся донор — 21-летний мужчина. Он упал с велосипеда и ударился головой о камень. Травма оказалась летальной. Мозг мужчины умер. Родители дали согласие на то, чтобы предплечья сына были переданы для пересадки девушке.

«Я снова почувствовала себя полноценной»

Шрея пишет, что почувствовала себя счастливой буквально на следующий день после операции. В своем эссе она выражает благодарность своему донору и его родителям, которые дали согласие на отсечение рук у их погибшего сына.

«9 августа 2017 года, после почти 14 часов операции, я стала первым человеком в Азии, которому сделали двустороннюю пересадку рук выше локтя, а также первой девушкой в ​​мире, которой пересадили мужские предплечья. Ранним утром 10 августа, после почти года без предплечий, я снова почувствовала себя полноценной. Я не могу выразить словами ни то счастье, которое я испытала, впервые увидев свои новые руки, ни даже ту благодарность, которую я испытала к Сачину, моему донору, и его родителям», — писала Шрея.

Спустя два года после операции девушка отмечает, что наибольшую часть своей работы и бытовых задач она может выполнять без посторонней помощи.

Руки стали тоньше и светлее

Но медиков отдельно удивило другое. Шрея получила руки от мужчины, который был значительно крупнее нее, а кожа была более смуглой, чем у девушки. Но со временем донорские предплечья начали адаптироваться под тело девушки — кожа стала светлее, волосяной покров сошел, кожа стала менее грубой и кисти стали тоньше, чем изначально.

Врачи, лечившие Сидданагоудер, подозревают, что ее организм вырабатывает меньше меланина, чем у донора, что может объяснить посветление ее новых конечностей. Меланин — это пигмент, придающий коже цвет.

Физиотерапевт Кетаки Доке, работавший со Шреей в ее родном городе Пуна, рассказал The Indian Express, что одним из объяснений того, почему ее руки приобрели более «женственную» форму, может быть адаптация мышц к новому хозяину.

«Нерв начинает посылать сигналы — это называется реиннервацией, — и мышцы функционируют в соответствии с потребностями организма. Мышцы ее рук, возможно, начали адаптироваться к женскому телу», — сказал Доке.

