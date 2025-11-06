Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 11:19

Лишившая зрения жену президента ФЕОР хирург Лонская ушла на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хирург Екатерина Лонская отправилась в зону специальной военной операции, где трудится врачом, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Кристину Высоцкую. Медик получила срок за то, что неудачно прооперировала жену президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды.

Екатерина Александровна Лонская уже почти месяц работает в зоне СВО. Она там работает как врач, оперирует людей, — рассказала собеседница.

Ранее сообщалось, что супруга президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды потеряла зрение после блефаропластики в клинике «Клазко». Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский. По его словам, женщина ослепла на оба глаза. Позднее лечение в итальянской клинике позволило вернуть зрение на одном глазу, но лишь на 30%.

До этого стало известно, что мировой судья судебного участка № 378 (Москва) приговорил пластического хирурга Лонскую к 11 месяцам колонии-поселения. Медика признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Кроме того, суд обязал ее выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

хирургия
врачи
адвокаты
операции
