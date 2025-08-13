Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 18:10

«Невротический улучшайзинг»: сексолог разнес интимную косметологию

Сексолог Гухман: часто интимная пластика — это невротический улучшайзинг

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чаще всего женщины прибегают к процедурам интимной косметологии не из любви к себе, а по причине неприятия себя и своего тела, заявил NEWS.ru психолог, сексолог, телеведущий Дмитрий Гухман. По его словам, такие люди занимаются «невротическим улучшайзингом». Он также отметил, что «нет такой вагины, которая не подходит мужчине», и посоветовал девушкам работать над самооценкой.

Время всегда показывает — вмешательство было из любви к себе или это невротический улучшайзинг. Если после интимной пластики женщина все равно не удовлетворена собой, нужно работать с самооценкой. В редких случаях подобные процедуры могут быть назначены врачом. Понимаете, нет такой вагины, которая не подходит мужчине, — заявил Гухман.

Он подчеркнул, что мужчина влюбляется в женщину целиком, а не в какие-то отдельные части ее тела. Истинная сексуальность, по его мнению, базируется на дружбе, а не на том, насколько у девушки безупречная вульва.

Ранее сексолог и психолог Екатерина Матвеева заявила, что оргазм является не обязательной частью секса, а приятным бонусом. По ее словам, подобный перфекционизм убивает спонтанность, а гонка за результатом мешает наслаждаться процессом. Она уточнила, что настоящий секс — это не только пенетрация, так как существуют оральные ласки, петтинг, совместная мастурбация и секс-игрушки. По словам психолога, особенно важно обратить внимание на руки и пальцы.

