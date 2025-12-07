ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 13:56

Обнародованы снимки с места трагедии в пластической клинике

Прокуратура Москвы проверяет обстоятельства смерти женщины после пластики

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прокуратура Москвы взяла под контроль смерть 43-летней пациентки частной медицинской клиники, сообщает ведомство. Женщине была проведена пластическая операция, в результате которой она скончалась.

Сегодня утром в частной медицинской клинике в Скатертном пер. скончалась женщина 1982 г. р., которой 6 декабря была проведена операция. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, — сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала «112», женщине провели два хирургических вмешательства — уменьшение груди и абдоминопластику. По предварительным данным, смерть наступила в результате аспирации.

До этого женщине из Москвы испортили зубы в стоматологической клинике, которой она заплатила 880 тыс. рублей. Теперь она не может нормально есть и говорить и мучается от боли и бессонницы.

Ранее в одной из частных стоматологических клиник Астаны трехлетняя девочка скончалась после процедур, в ходе которой ей лечили сразу 18 зубов. На скамье подсудимых оказалась анестезиолог Аида Жумагалиева, имеющая российское гражданство.

происшествия
Москва
пластика
больницы
