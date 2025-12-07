Россиянка не пережила две пластические операции подряд Женщина умерла после пластики груди и живота в московской клинике

В Московской клинике пластической хирургии умерла пациентка, передает Telegram-канал «112». По его данным, 50-летняя женщина накануне перенесла сразу два хирургических вмешательства — уменьшение груди и абдоминопластику (подтяжку живота. — NEWS.ru).

Утром следующего дня ее состояние резко ухудшилось. Несмотря на реанимационные меры, женщину спасти не удалось. По предварительным данным, смерть наступила в результате аспирации. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

До этого женщине из Москвы испортили зубы в стоматологической клинике, которой она заплатила 880 тыс. рублей. Теперь она не может нормально есть и говорить и мучается от боли и бессонницы.

Ранее в одной из частных стоматологических клиник Астаны трехлетняя девочка скончалась после процедур, в ходе которой ей лечили сразу 18 зубов. На скамье подсудимых оказалась анестезиолог Аида Жумагалиева, имеющая российское гражданство. В случае признания вины женщине грозит до четырех лет лишения свободы.