ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 11:20

Россиянка не пережила две пластические операции подряд

Женщина умерла после пластики груди и живота в московской клинике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Московской клинике пластической хирургии умерла пациентка, передает Telegram-канал «112». По его данным, 50-летняя женщина накануне перенесла сразу два хирургических вмешательства — уменьшение груди и абдоминопластику (подтяжку живота. — NEWS.ru).

Утром следующего дня ее состояние резко ухудшилось. Несмотря на реанимационные меры, женщину спасти не удалось. По предварительным данным, смерть наступила в результате аспирации. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

До этого женщине из Москвы испортили зубы в стоматологической клинике, которой она заплатила 880 тыс. рублей. Теперь она не может нормально есть и говорить и мучается от боли и бессонницы.

Ранее в одной из частных стоматологических клиник Астаны трехлетняя девочка скончалась после процедур, в ходе которой ей лечили сразу 18 зубов. На скамье подсудимых оказалась анестезиолог Аида Жумагалиева, имеющая российское гражданство. В случае признания вины женщине грозит до четырех лет лишения свободы.

происшествия
Москва
пластическая хирургия
операции
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Если откровенно»: Карлсон поделился главной мечтой о России
Клинтон оценила новую доктрину безопасности США
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 декабря: где сбои в России
Европейская страна может ограничить въезд одной части россиян
В России предложили судить с 12 лет за изнасилования
Песков заявил о достаточной силе Трампа для корректировки стратегии США
Гуф назвал Долину «Круэллой»
Кулинарный фокус: готовим тарталетки с творожным сыром за 5 минут
Военэксперт раскрыл, что может войти в обновленную ядерную триаду США
Военные захватили власть в одной из стран Западной Африки
Водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
Страшная авария с автобусом обернулась цепочкой трагических смертей
Канат со школьником оборвался в российском лицее
В Кремле дали оценку новой стратегии нацбезопасности США
Названы отрасли с самым сильным кадровым голодом
Оказавшуюся под машиной женщину пришлось вызволять при помощи гидравлики
«Шанс Европы на выживание»: слова Макрона об РФ вызвали раздражение в США
Россиян предупредили о риске заражения от упаковки продуктов из магазинов
Япония добивается публичной поддержки США после скандала
«Возможно, Путин прав»: в Британии пришли к неожиданным выводам
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.