«Теперь у вас нет сына»: под Челябинском подросток забил отца кувалдой

Подростка из Челябинской области заподозрили в убийстве отца. Молодой человек, по версии следствия, размозжил голову родственника кувалдой. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении.

Тело в гараже

В Челябинской области 17-летнего жителя заподозрили в убийстве собственного отца. Предполагается, что подросток нанес мужчине несколько ударов кувалдой. После случившегося он пришел к бабушке и дедушке и рассказал о трупе.

«Теперь у вас нет сына», — заявил он старшим родственникам.

Тело мужчины нашли в гараже. Сейчас подросток задержан, с ним работают следователи: устанавливаются мотивы преступления, а также проверяются обстоятельства конфликта и условия, в которых жил подозреваемый.

Утратил интерес к жизни

Знакомые семьи характеризуют подростка как замкнутого и утратившего интерес к жизни. Семья была известной в узких кругах: дедушка и бабушка — педагоги на пенсии, погибший отец занимался научной деятельностью.

Telegram-канал «Челябинск, который смог» уточняет, что конфликт произошел в день, когда отец приехал проведать сына. Они вместе меняли колеса машины.

Папа выговаривал ребенку за плохие оценки — тот не выдержал и ударил отца по голове молотком, после добил кувалдой.

Упрекал сына провалами

74.RU уточняет, что погибший мужчина жил в Снежинске. А само убийство произошло в Карабаше. Там жил его сын.

Предполагается, что молодой человек хотел поступить в учебное учреждение в Снежинске, но провалил экзамен. Из-за этого он впал в немилость отцу, и тот постоянно упрекал сына этим провалом. Предполагается, что родитель мог побить сына, за то что тот не оправдал его ожиданий.

Директор школы, в которой учится подросток, рассказала корреспонденту 74.RU, что раньше оценки у него были хорошие, а в последнее время успеваемость снизилась. И в целом парень стал закрытым и демонстрировал отсутствие интереса к учебе.

Сейчас подросток отправлен под стражу до 19 января, сообщает «КП-Челябинск» со ссылкой на районный суд Карабаша. По данным издания, в Карабаш молодого человека отправили родители, поскольку считали, что там его смогут «перевоспитать» и заставить учиться лучше — соответствовать статусу учительской семьи.

