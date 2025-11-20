Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 17:29

Подросток убил отца кувалдой и рассказал об этом родственникам

В Челябинской области 17-летний юноша подозревается в убийстве своего отца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Челябинской области 17-летнего парня заподозрили в убийстве собственного отца, сообщает Telegram-канал «112». По данным источника, подросток нанес мужчине смертельные удары кувалдой. После случившегося он пришел к бабушке и дедушке и сообщил о гибели их сына.

Тело мужчины нашли в гараже. Сейчас подросток задержан, с ним работают следователи: устанавливаются мотивы преступления, а также проверяются обстоятельства конфликта и условия, в которых жил подозреваемый.

Знакомые семьи характеризуют подростка как замкнутого и утратившего интерес к жизни. Семья была известной в узких кругах: дедушка и бабушка — педагоги на пенсии, погибший отец занимался научной деятельностью.

Ранее в поселке Горный Щит случилась массовая драка: около 50 подростков участвовали в избиении сверстницы. Девочку били, плевали в нее и забрасывали горящими сигаретами, а происходящее снимали на видео. Поводом для нападения стало обвинение в оскорблении одной из участниц конфликта. Полиция начала проверку.

