Подросток убил отца кувалдой и рассказал об этом родственникам

В Челябинской области 17-летнего парня заподозрили в убийстве собственного отца, сообщает Telegram-канал «112». По данным источника, подросток нанес мужчине смертельные удары кувалдой. После случившегося он пришел к бабушке и дедушке и сообщил о гибели их сына.

Тело мужчины нашли в гараже. Сейчас подросток задержан, с ним работают следователи: устанавливаются мотивы преступления, а также проверяются обстоятельства конфликта и условия, в которых жил подозреваемый.

Знакомые семьи характеризуют подростка как замкнутого и утратившего интерес к жизни. Семья была известной в узких кругах: дедушка и бабушка — педагоги на пенсии, погибший отец занимался научной деятельностью.

