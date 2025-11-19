Обезглавили родных детей: родителям-убийцам грозит пожизненное

Супруги из Калифорнии отправятся за решетку за то, что зарезали двоих своих детей и обезглавили их тела. NEWS.ru рассказывает подробности этого уголовного дела.

Двойное убийство

39-летний Морис Джуэл Тейлор — старший и его супруга 48-летняя Натали Сумико Бротвелл были признаны виновными в убийстве двух родных детей. Это подтвердили в офисе окружного прокурора Лос-Анджелеса Натана Хохмана.

Присяжные установили, что 29 ноября 2020 года Тейлор и Бротвелл зарезали и обезглавили свою дочь Малиаку, которой на тот момент было 13 лет, и сына Мориса-младшего, ему было 12 лет. Произошло это в доме семьи в Ланкастере, штат Калифорния.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Двух сыновей заставили голодать

Как пишет журнал People, после убийства родители заставили двух младших сыновей, которым на тот момент было восемь и девять лет, посмотреть на тела погибших брата и сестры. После этого они заперли оставшихся детей в своих спальнях без еды на несколько дней.

При этом полиция не предоставила никакой информации о судьбе этих двух выживших ребят.

Грозит пожизненное

Тела Малиаки и Мориса-младшего были обнаружены после сообщения о возможной утечке газа в доме. Кроме того, клиенты Мориса-старшего, посещавшие персональные тренировки, заподозрили неладное на фоне того, что тот не отвечал на звонки, и тоже сообщили о своих подозрениях властям. Детективы по расследованию убийств прибыли в дом 3 декабря и обнаружили тела обезглавленных детей в отдельных спальнях.

Морис-старший был арестован на следующий день, но его супруга долгое время проходила по делу как свидетель. Только в сентябре ей сменили статус на обвиняемую.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Это был чудовищный акт жестокости, разрушивший целую семью. Двое невинных детей были зверски убиты, а их младшие братья остались жить в невообразимых ужасах. Вердикт присяжных устанавливает справедливость в отношении этих жертв и посылает мощный сигнал: те, кто совершает подобные злодеяния, будут привлечены к полной ответственности», — заявил офицер Хохман.

Приговор родителям будет вынесен 13 января. Обоим грозит пожизненное заключение в тюрьме штата без возможности условно-досрочного освобождения.

Читайте также:

Не ремонтировал, а насиловал: «муж на час» сел на 13 лет за педофилию

Арестована семья девочки-подростка, которая весила 16 кг

Избивала игрушками и морила голодом: матери дали условку за смерть дочки

Проверяла вилкой, жив ли: мать вернулась из психбольницы и задушила сына

Матери вернули лишь скелет дочери: перед судом предстанут двое друзей