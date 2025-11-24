Российские военные обошли радиоперехват ВСУ, начав говорить на бурятском языке, военный эксперт дал остаткам украинской армии в Константиновке пару дней, противник потерял две роты вместе с контролем над селом Затишье. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 24 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Бурятский шифр ВС РФ

Знание бурятского языка выручило российских бойцов из группировки войск «Восток». Стрелок с позывным Кореец сообщил журналистам, что именно благодаря этому им удалось успешно освободить населенный пункт Новое Запорожье.

Бойцы координировали действия на родном языке, который украинские военные не поняли бы, даже если перехватили их переговоры по радио. Кореец подчеркнул, что эта уникальная тактика позволила им взять опорный пункт. О переходе населенного пункта под контроль ВС РФ в субботу рассказали в Минобороны РФ.

ВСУ хитрят с дронами

Украинские военные применяют все более высокие частоты для управления беспилотными летательными аппаратами, сообщил оператор системы радиоэлектронной борьбы с позывным Адвокат. Российские специалисты РЭБ не оставили эту тактику противника без внимания и работают на опережение. Они считывают эти частоты, перенастраивают оборудование и передают информацию дальше. Адвокат отметил, что хитрости противника вынуждают совершенствовать методы противодействия, поскольку у ВСУ есть дроны, способные менять от двух до трех частот прямо в полете.

Кроме того, ВС РФ есть что им противопоставить. Боец с позывным Гуантанамо похвастался возможностями FPV-дрона «Бумеранг» и отметил, что его можно использовать не только как камикадзе, но и для разведки и минирования. Один такой БПЛА в настоящее время заменяет 10 обычных дронов, что значительно повышает эффективность подразделения.

Бедствия украинской армии

Половина штурмовой группы Вооруженных сил Украины была ликвидирована в районе Алексеевки, сообщили в силовых структурах РФ. Источник уточнил, что речь идет о силах 71-й отдельной егерской бригады.

Также продолжаются бои за Красноармейск (украинское название — Покровск), где российские войска начали наступление с нового направления. Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что новое направление атаки было выбрано, чтобы ускорить разрешение ситуации в Красноармейско-Димитровской агломерации.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Последние дни ВСУ в Константиновке

Сокрушительный удар противник также получил в Гришино, где предпринял целых восемь безуспешных попыток деблокировать свои окруженные в Красноармейске силы. Подразделения 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 425-го штурмового полка ВСУ так и не смогли прорвать оборону ВС РФ.

Продолжаются бои в Константиновке, где ВСУ бросили технику и раненых в ходе отступления из центра. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские солдаты в городе улучшили позиции с юго-востока и с юга.

Генерал-майор Сергей Липовой констатировал, что судьба этого населенного пункта может решиться в ближайшие двое суток. Войска зашли в город и ведут бои, зачищая улицы и кварталы. Долгое время этот город был серьезным опорным пунктом украинской армии, поэтому противник цепляется за него как за свой последний рубеж, но резервы уже истощены.

Генерал-майор подчеркнул, что сопротивление украинских бойцов продолжается, но оно уже не такое ожесточенное, как прежде. Он выразил уверенность, что город будет освобожден российскими подразделениями в ближайшее время.

ВС РФ наделали шуму в Затишье

Под контроль ВС РФ также перешло село Затишье в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, успеха удалось добиться подразделениям группировки войск «Восток», они нейтрализовали около двух рот армии противника. После этого штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии вплотную подошли к городу Гуляйполе.

Как утверждает военкор Александр Коц, взятие Гуляйполя позволит военным обойти позиции ВСУ с тыла и выйти на Орехов — крупнейший укрепрайон украинской армии на Запорожском направлении. По его словам, подразделения «Дальневосточного экспресса» уже зацепились за окраины города.

Зеленского опять поймали на вранье

Несмотря на потери украинской армии, никто в Киеве не торопится выводить своих военных из Донбасса. Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов выразил мнение, что публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к отводу войск с востока страны являются «уловкой». По его словам, истинная цель таких высказываний, сделанных, вероятно, под давлением США и Европы, состоит лишь в том, чтобы создать видимость диалога, не отказываясь от силового сценария.

Генерал добавил, что даже заявление о сокращении численности ВСУ до 600 тыс. человек не вызывает доверия, поскольку у ВС РФ есть доказательства наличия значительных резервов.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 ноября: где сбои в России

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 ноября

Потушили свет в Харькове, Славутиче, Павлограде: удары по Украине 24 ноября