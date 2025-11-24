День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 12:57

Раскрыто число отраженных атак ВСУ из района Гришина

Минобороны: армия России отразила восемь атак ВСУ из района Гришина

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины в течение суток предприняли восемь попыток деблокировать со стороны населенного пункта Гришино свои окруженные в Красноармейске войска, сообщает Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, все они были успешно отражены.

Отражены восемь атак 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 425-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ, — говорится в материале.

Ранее стало известно, что российские войска освободили село Затишье в Запорожской области. По данным ведомства, в операции принимали участие подразделения группировки войск «Восток».

До этого источник в силовых структурах рассказал, что российские штурмовики вплотную приблизились к городу Гуляйполе в Запорожской области после освобождения села Затишье. По предварительной информации, подразделения 114-го мотострелкового полка готовятся нанести противнику решающий удар на этом направлении. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

ВСУ
ДНР
СВО
атаки
