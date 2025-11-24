Российские штурмовики вплотную приблизились к городу Гуляйполе в Запорожской области после освобождения села Затишье, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Подразделения 114-го мотострелкового полка готовятся нанести противнику решающий удар на этом направлении. В Минобороны данную информацию не комментировали.

Штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии, освободив населенный пункт Затишье, вплотную подошли к <...> городу Гуляйполе, готовясь освободить его от оккупации ВСУ и нанести противнику решающий удар на данном направлении, — сказал собеседник агентства.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские войска освободили село Затишье в Запорожской области. По данным оборонного ведомства, успеха удалось добиться подразделениям группировки войск «Восток».

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что ВС РФ фактически достигли окраин Гуляйполе. Он уточнил, что наступление велось в сложных ландшафтных условиях, включая водные преграды и возвышенности перед городом, где войскам приходилось атаковать в гору.