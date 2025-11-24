Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 ноября: где сбои в России

Сегодня, 24 ноября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Хабаровском крае и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 24 ноября

По данным на мониторинговом сайте «Сбой.рф», жалобы на нестабильную работу мобильной сети поступают из десятков российских регионов. Пользователи не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Лидером по числу жалоб за сутки стал МТС. Обращения регистрируются из Москвы —14%, Хабаровского края, Владимирской области — по 9%, Ростовской, Ярославской, Новосибирской областей — по 7%, Челябинской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Иркутской, Волгоградской областей, Удмуртии, Тюмени, Амурской области, Татарстана, Приморского края — по 5%.

Абоненты других операторов также испытывают проблемы с мобильным интернетом и связью. Жалобы поступают из Москвы, Томской, Новосибирской, Нижегородской областей, Подмосковья, Санкт-Петербурга.

Почему не работает мобильный интернет 24 ноября

Отключение мобильного интернета является мерой противодействия беспилотникам: дроны могут управляться через сеть. Губернаторы российских регионов зачастую предупреждают местных жителей о возможных неудобствах в условиях угрозы атаки БПЛА.

Так, ночью 24 ноября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе введен режим «Беспилотная опасность». Он действовал в период с 00:42 до 04:06 мск.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — добавил он.

Также в регионе объявляли план «Ковер», при котором аэропорт не принимает и не выпускает суда. Он действовал с 01:06 до 03:42 мск.

В пресс-службе Минобороны России сообщили о ликвидации 93 украинских беспилотников над территорией страны ночью 24 ноября. 45 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, девять и семь — над Краснодарским краем и Нижегородской областью соответственно, четыре — над Воронежской областью. 20 и восемь БПЛА сбили над акваториями Черного и Азовского морей.

Накануне операторы связи уведомили абонентов о возможных отключениях.

«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета. Но мы сделали так, чтобы вы смогли пользоваться привычными цифровыми сервисами, даже когда нет интернета: такси, „Госуслугами“ и другими ресурсами», — говорится в сообщении от МТС.

В T2 указали, что мобильный интернет может быть временно недоступен по независящим от оператора причинам. Там подчеркнули, что востребованные онлайн-сервисы остаются доступными.

Почему раньше не отключали мобильный интернет

Как утверждает эксперт по кибербезопасности Сергей Белов, новые меры стали ответом на применение беспилотников с LTE-модулями. Он подчеркнул, что к весне 2025 года операторы ПВО стали фиксировать факт сообщения аппаратов с ближайшими базовыми станциями сотовой связи.

«Одновременно у государства „дозрела“ инфраструктура фильтрации трафика, позволяющая точечно глушить только мобильные данные, а не весь интернет. До этого цена отключения считалась несопоставимой с пользой, но к майскому юбилею Победы, когда в Москву приехали иностранные лидеры, риск атаки дронов перевесил», — пояснил Белов.

Какие сайты работают во время отключения мобильного интернета

В периоды ограничений для пользователей остаются доступными «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты почты России, Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

