Тепловой взрыв: рекордные снегопады, ледяные дожди: прогноз погоды на декабрь

Синоптики обновили прогноз на начало зимы. Погода в декабре может удивить россиян целым рядом аномалий. Готовиться ли к лютым холодам, сугробам и снегопадам — в материале NEWS.ru.

Ждать ли суровых морозов в декабре в российских регионах

Декабрь в большинстве регионов России будет заметно отличаться от типичных зимних месяцев. Как рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев, если верить актуальным прогностическим моделям, сильных морозов не ожидается. Температура воздуха будет держаться на отметке около нуля в течение многих дней.

«Начало зимы, судя по всему, окажется достаточно мягким. Во многих регионах центральной части России мы увидим теплую погоду. Днем ожидается около −1 градуса, ночью — до −5–7. Это вариант лайт для декабря», — пояснил собеседник.

По его словам, аномальных холодов в первый месяц зимы не ожидается.

Сколько снега выпадет в начале зимы в России

В начале декабря условий для сильных снегопадов пока не просматривается, рассказал в беседе с NEWS.ru синоптик Михаил Семенов. Согласно его прогнозу, в первой декаде месяца можно ожидать небольших осадков. «Вероятен мокрый снег, однако я бы не стал говорить о том, что страну в одночасье завалит снегом», — заявил специалист.

По его словам, не стоит удивляться тому, что в столичном регионе до сих пор нет снега. Семенов напомнил, что за последние несколько десятилетий снежный покров зачастую формировался лишь к середине января.

Как ранее сообщил NEWS.ru, ожидается, что зима на территории Европейской России будет необычно теплой и очень снежной. Серьезную угрозу будут представлять частые гололедицы, экстремальные осадки (ледяные дожди и подобные явления) и резкие перепады температуры. По оценкам ученых, это становится новой нормой. Академик РАН климатолог Владимир Клименко подчеркнул, что в Центральной России не стоит ждать морозов крепче 30 градусов. При этом теплые зимы будут наблюдаться в два-три раза чаще, чем раньше, добавил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие погодные аномалии могут произойти в декабре

Американские ученые прогнозируют масштабные изменения в погоде на Земле зимой 2025–2026 годов. В частности, Severe Weather Europe предупреждает, что в этот период вернется Ла-Нинья — холодное климатическое явление в Тихом океане, которое вызывает аномалию в глобальных масштабах.

Обратное явление, когда перегреваются огромные массы воды в экваториальной части Тихого океана, называется Эль-Ниньо. Они чередуются каждые несколько лет, кардинально меняя климатическую картину зимой и летом.

Сейчас состояние Тихого океана нейтральное. Согласно прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США, Ла-Нинья будет «править» будущей зимой, порождая масштабные циклоны и снегопады в Северном полушарии.

Согласно данным метеорологов из «Яндекс Погоды», в декабре глобальная тепловая аномалия затронет всю территорию РФ. В ряде регионов европейского юга России могут быть побиты 30-летние температурные рекорды. При этом в арктической зоне ожидается максимальное отклонение от климатической нормы.

«Если говорить об осадках, то для всех городов-миллионников грядущей зимой прогнозируется превышение средних показателей последних 30 лет. Значительно более влажная зима вероятна на европейской стороне Уральского региона, в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Существенное превышение зимней нормы осадков ожидается на Камчатке», — сообщили представители сервиса.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какая погода будет в декабре в Москве и Петербурге

По прогнозам сервиса «Яндекс Погода», в Москве ожидается необычайно теплая зима, с сильным отклонением от климатической нормы. «Декабрь будет заметно теплее, чем в прошлом сезоне, а январь — прохладнее. Общий объем осадков останется в пределах нормы, но окажется в полтора раза больше, чем в прошлом году», — отметили метеорологи.

В Петербурге ожидается самая теплая зима за последние 30 лет. По прогнозам синоптиков, будет побит рекорд 2019 года. Средняя температура может оказаться положительной, осадки будут в пределах климатической нормы, утверждают метеорологи «Яндекс Погоды».

Какая погода ожидается в Москве на Новый год

Согласно предварительным данным метеосервисов, 31 декабря будет пасмурно и снежно. Температура воздуха составит −5 градусов и выше утром, а также −1 днем. К вечеру она начнет постепенно понижаться, достигнув к полуночи 8 градусов ниже нуля.

Снег будет идти в первой половине дня 31-го числа, а к вечеру, вероятно, ослабнет.

1 января 2026-го в столице ожидаются небольшие морозы. Ночью столбики термометров продолжат опускаться. Днем 1 января температура воздуха составит от −3 до −5 градусов. Ожидается преимущественно облачная погода, осадки в течение дня маловероятны. Атмосферное давление будет более высоким, чем накануне, и составит около 740–743 миллиметров ртутного столба, ветер ослабнет.

«Пока невозможно со стопроцентной точностью сказать, какая погода ожидается в новогоднюю ночь. Если ориентироваться на предварительные прогнозы, то будет довольно тепло. Суровых морозов не предвидится», — отметил Сергеев.

Читайте также:

Надвигается аномальная зима: Россию завалит снегом с морозами до минус 40?

Косые дожди и тепло до +5? Погода в Москве в новогоднюю ночь: чего ждать

Снег с дождем и тепло до +5 градусов? Погода в Москве в декабре: чего ждать