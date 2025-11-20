Косые дожди и тепло до +5? Погода в Москве в новогоднюю ночь: чего ждать

В Москве в новогоднюю ночь будет пасмурно. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на 31 декабря, ждать ли косых дождей и тепла до +5 градусов?

Какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь

По предварительным данным метеосервисов, последний день 2025 года, 31 декабря, ожидается пасмурным и снежным. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от −5 градусов утром до −1 градуса днем, а к вечеру вновь начнет постепенно понижаться, достигнув к полуночи −8 градусов.

Снег, который будет идти в первой половине дня 31 декабря, к вечеру ослабнет, однако пасмурная погода сохранится. Атмосферное давление будет относительно низким, около 729–738 миллиметров ртутного столба, а ветер ожидается южный и юго-западный умеренный, с порывами до 5–7 м/с.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Первый день нового года, 1 января 2026-го, встретит москвичей и гостей города небольшими морозами. Ночью температура продолжит опускаться и достигнет своего минимума к утру. Днем 1 января температура воздуха составит от −3 до −5 градусов. Погода будет преимущественно облачной, осадки в течение дня маловероятны. Атмосферное давление будет более высоким, чем накануне, около 740–743 миллиметров ртутного столба, а ветер ослабеет и станет западным и юго-западным.

Таким образом, в российской столице в новогоднюю ночь косых дождей и тепла до +5 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь

Метеосервисы сообщают, что в последний день 2025 года в Санкт-Петербурге будет пасмурно. Согласно почасовому прогнозу, утро и день 31 декабря пройдут при температуре от −5 до −7 градусов с сохранением пасмурной погоды и периодическим слабым снегом. В течение дня атмосферное давление будет постепенно расти с 741 до 750 мм ртутного столба, что свидетельствует об устойчивом характере погоды.

К вечеру 31 декабря столбики термометров должны опуститься до −8 градусов, при этом осадки практически прекратятся, а облачность станет менее плотной.

Первый день нового, 2026 года в Северной столице ожидается более ясным, но при этом и более холодным: в течение дня 1 января температура продолжит постепенно снижаться, достигнув к полудню отметки в −10 градусов. Однако небо прояснится до ясного, а ветер ослабеет до 1–2 м/с. Атмосферное давление продолжит медленный рост.

