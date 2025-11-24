Удар ВСУ по своим и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 24 ноября

Удар ВСУ по своим и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 24 ноября

Вооруженные силы России продолжают операцию по зачистке Красноармейска, мирный план США изменили после переговоров американских и украинских представителей в Женеве, ВСУ на фронте находятся в тяжелом положении из-за продолжающегося давления ВС РФ. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 23 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Стало известно, как российские войска штурмовали Тихое

Освобождение населенного пункта Тихое в Днепропетровской области позволило российским войскам приблизиться к выполнению важной задачи — вытеснению противника за реку Волчью, сообщил источник в силовых структурах. По его словам, в ходе штурма противник был выбит с территории площадью более семи квадратных километров.

По информации источника, украинская сторона потеряла в боях за Тихое более роты личного состава и 12 единиц военной техники. Наступление осуществляли штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток».

Раскрыты тяжелейшее положение ВСУ на фронте

ВСУ на фронте находятся в тяжелом положении из-за продолжающегося давления ВС РФ, сообщил корреспондент Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве. Он отметил серьезные изменения в балансе сил и отсутствие надежд на успешное завершение конфликта для украинской армии.

По оценкам Ваннера, вооруженные силы России демонстрируют полную готовность к любым вариантам развития событий по урегулированию. Действия российской армии существенно ограничивают возможности ВСУ для компромиссов, подчеркнул источник.

ВС РФ продолжают зачистку Красноармейска

Вооруженные силы России продолжают операцию по зачистке Красноармейска на территории ДНР от бойцов ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. Он отметил, что интенсивные боевые действия ведутся в условиях городской застройки.

Украинская сторона предпринимает попытки переброски наиболее боеспособных подразделений на Добропольском направлении, добавил Пушилин. Эти маневры направлены на отвлечение российских подразделений от красноармейско-димитровской агломерации, подчеркнул он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Мирный план по Украине был изменен после переговоров в Женеве

Мирный план США по Украине подвергся изменениям после переговоров американских и украинских представителей в Женеве, сообщают источники. Актуальная редакция документа отличается от первоначального варианта, обнародованного 20 ноября.

Подчеркивается, что корректировки были внесены после детального обсуждения плана обеими сторонам. Конкретное содержание измененных пунктов не раскрывается.

В одной бригаде ВСУ от многотысячной армии осталось лишь несколько бойцов

В 95-й бригаде Вооруженных сил Украины осталось лишь 10 военнослужащих, способных выполнять штурмовые задачи, сообщили в российских силовых структурах. Отмечается, что общая численность соединения ВСУ ранее достигала 4 тыс. человек.

Источник отметил, что эта украинская бригада в настоящее время проходит этап восстановления боеспособности после интенсивных боевых действий. Реальная укомплектованность бригады ВСУ личным составом находится под сомнением, подчеркнул представитель российских силовых структур.

Диверсанты ВСУ перестреляли друг друга при попытке проникнуть в Купянск

Две группы диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ошибке перестреляли друг друга под Купянском при попытке проникнуть в город. В российских силовых структурах рассказали, что они должны были демонстративно установить украинские флаги, однако в ходе выполнения задачи произошло недопонимание из-за спешки и отсутствия взаимодействия между подразделениями.

Военнослужащий добавил, что еще одной причиной инцидента является неграмотность руководства украинской армии. Личный состав слишком плохо подготовлен, подытожил он.

Читайте также:

Зачистка Красноармейска и штурм Тихого: успехи ВС РФ к утру 24 ноября

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 ноября

Трупы под Одессой, атака на Анапу, «Орешник» возмездия: что дальше