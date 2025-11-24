Освобождение населенного пункта Тихое в Днепропетровской области позволило российским войскам приблизиться к выполнению важной задачи — вытеснению противника за реку Волчью, сообщил источник в силовых структурах. По его словам, в ходе штурма противник был выбит с территории площадью более семи квадратных километров. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 24 ноября?

Стало известно, как российские войска штурмовали Тихое

«Освобождение Тихого является важным шагом в вытеснении противника за реку Волчью. Всего в ходе штурма Тихого противник был выбит из района площадью свыше семи квадратных километров», — отметил собеседник агентства.

По информации источника, украинская сторона потеряла в боях за Тихое более роты личного состава и 12 единиц военной техники. Наступление осуществляли штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток».

Раскрыто тяжелейшее положение ВСУ на фронте

Положение ВСУ на фронте находится в тяжелом положении из-за продолжающегося давления ВС РФ, сообщил корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве. Он отметил серьезные изменения в балансе сил и отсутствие надежд на успешное завершение конфликта для украинской армии.

По оценкам Ваннера, вооруженные силы России демонстрируют полную готовность к любым вариантам развития событий по урегулированию. Действия российской армии существенно ограничивают возможности ВСУ для компромиссов, подчеркнули в источнике.

ВС РФ продолжают зачистку Красноармейска от ВСУ

Вооруженные силы России продолжают операцию по зачистке Красноармейска на территории ДНР от бойцов ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. Он отметил, что интенсивные боевые действия ведутся в условиях городской застройки.

«Сам Красноармейск продолжает зачищаться, идут городские бои. Если брать восточную часть Димитрова и если брать северную часть Красноармейска, то там чуть ли не штыковые бои, то есть встречным контактом. Потому что расстояния небольшие, все проходит в рамках городской застройки. Все настолько накалено. Наши подразделения продолжают метр за метром, улицу за улицей освобождать данные населенные пункты», — сказано в сообщении.

Украинская сторона предпринимает попытки переброски наиболее боеспособных подразделений на Добропольском направлении, добавил Пушилин. Эти маневры направлены на отвлечение российских подразделений от красноармейско-димитровской агломерации, подчеркнул он.

В одной бригаде ВСУ от многотысячной армии осталось лишь несколько бойцов

В 95-й бригаде Вооруженных сил Украины осталось лишь 10 военнослужащих, способных выполнять штурмовые задачи, сообщили в российских силовых структурах. Отмечается, что общая численность соединения ВСУ ранее достигала 4 тыс. человек.

«Командование бригады в торжественной обстановке решило наградить, и не медалями, а тряпочными шевронами с пафосной надписью на латыни Null Spes Hosti. Такую „награду“ с недавних пор получают те, кто участвовал в штурмовых действиях. При этом награждены были всего 10 боевиков бригады», — сказано в сообщении.

Источник отметил, что эта украинская бригада в настоящее время проходит этап восстановления боеспособности после интенсивных боевых действий. Реальная укомплектованность бригады ВСУ личным составом находится под сомнением, подчеркнул представитель российских силовых структур.

