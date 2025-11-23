Стало известно, как российские войска штурмовали Тихое Российские войска при штурме Тихого выбили ВСУ с семи квадратных километров

Освобождение населенного пункта Тихое в Днепропетровской области позволило российским войскам приблизиться к выполнению важной задачи — вытеснению противника за реку Волчья, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, в ходе штурма противник был выбит с территории площадью более семи квадратных километров.

Освобождение Тихого является важным шагом в вытеснении противника за реку Волчья. Всего в ходе штурма Тихого противник был выбит из района площадью свыше семи квадратных километров, — отметил собеседник агентства.

По информации источника, украинская сторона потеряла в боях за Тихое более роты личного состава и 12 единиц военной техники. Наступление осуществляли штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток».

До этого трое военнослужащих, взятые в плен бойцами ВС России в районе Димитрова (Мирнограда) в ДНР, заявили, что для ВСУ сложилась безнадежная ситуация. Кроме того, по словам бойцов, украинским военным не дают никаких четких команд, что приводит к хаосу и неразберихе.