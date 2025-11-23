Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 13:39

Стало известно, как российские войска штурмовали Тихое

Российские войска при штурме Тихого выбили ВСУ с семи квадратных километров

ВС РФ ВС РФ Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Освобождение населенного пункта Тихое в Днепропетровской области позволило российским войскам приблизиться к выполнению важной задачи — вытеснению противника за реку Волчья, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, в ходе штурма противник был выбит с территории площадью более семи квадратных километров.

Освобождение Тихого является важным шагом в вытеснении противника за реку Волчья. Всего в ходе штурма Тихого противник был выбит из района площадью свыше семи квадратных километров, — отметил собеседник агентства.

По информации источника, украинская сторона потеряла в боях за Тихое более роты личного состава и 12 единиц военной техники. Наступление осуществляли штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток».

До этого трое военнослужащих, взятые в плен бойцами ВС России в районе Димитрова (Мирнограда) в ДНР, заявили, что для ВСУ сложилась безнадежная ситуация. Кроме того, по словам бойцов, украинским военным не дают никаких четких команд, что приводит к хаосу и неразберихе.

Россия
СВО
Украина
Днепропетровская область
освобождения
сёла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Евросоюзе рассказали, кого Брюссель отправил на переговоры по Украине
Над российскими регионами сбили 10 дронов ВСУ
«Я докладываю»: Гладков рассказал о последствиях атак ВСУ на водохранилище
«Только дымок»: Усольцевых предложили искать по новой стратегии
«Во всех смыслах»: власти выразили одну надежду на визит Путина в Индию
Водянова сделала фото на фоне своего легендарного снимка для Vogue
Звезда «Уральских пельменей» высказался о мате на сцене
Секрет, который знали наши бабушки: почему обугленная древесина улучшает почву и помогает домашним растениям расти здоровее
«Почти уверен»: депутат Рады рассказал, уволит ли Зеленский Ермака
Тайны Змеи: что скрывает самый мудрый знак Востока
Раскрыто, сколько поврежденных ВСУ домов восстановили в приграничье
Обнародовано решение FIL по российским спортсменам
Названо условие, при котором Уиткофф посетит Россию
Базуки ампутируют? Известный блогер может остаться без рук: что известно
На Москву обрушится ледяной дождь
Нечто похожее на мину-лепесток нашли на парковке в Москве
Московский зоопарк хочет оставить панду Катюшу у себя
Гладков высказался по поводу участия его родни в «тюльпановой империи»
В крымском сафари-парке раскрыли судьбу напавшего на директора льва
В США раскрыли истинный смысл диверсии на ж/д путях в Польше
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.