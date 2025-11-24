В Германии раскрыли тяжелейшее положение ВСУ на фронте Welt: положение ВСУ на фронте не оставляет надежд для украинской армии

Положение ВСУ на фронте находится в тяжелом положении из-за продолжающегося давления ВС РФ, сообщил корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве. Он отметил серьезные изменения в балансе сил и отсутствие надежд на успешное завершение конфликта для украинской армии.

Россияне готовы ко всему, поэтому никаких серьезных компромиссов (С Москвой. — NEWS.ru) не предвидится <…> Уже сейчас видно, в насколько тяжелом положении находится Киев, а российская армия только усиливает давление на ВСУ, — сказано в сообщении.

По оценкам Ваннера, вооруженные силы России демонстрируют полную готовность к любым вариантам развития событий по урегулированию. Действия российской армии существенно ограничивают возможности ВСУ для компромиссов, подчеркнули в источнике.

Ранее стало известно, что в 95-й бригаде Вооруженных сил Украины осталось лишь 10 военнослужащих, способных выполнять штурмовые задачи, сообщили российские силовые структуры. Отмечается, что общая численность соединения ВСУ ранее достигала 4 тыс. человек.