Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 ноября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 24 ноября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 24 ноября

Telegram-канал SHOT сообщил о взрывах в Кстово Нижегородской области, предварительно, российские системы противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ и местные власти данную информацию пока не комментировали.

Очевидцы рассказали SHOT, что слышали около 10 взрывов в северной части города, в небе виднелись вспышки, был слышен гул двигателей. Другие подробности не раскрываются.

В результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, повреждены также два автомобиля.

«В Центрально-Городском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии пострадал мужчина 1965 года рождения. В городе Светлодарске городского округа Дебальцево при подрыве на взрывоопасном предмете тяжело ранен парень — подросток 2011 года рождения», — говорится в публикации.

Кроме того, в Новороссийске была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава муниципалитета Андрей Кравченко в Telegram-канале. Аналогичные предупреждения поступили от администраций Анапы и Геленджика.

«На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников», — сказано в публикации.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Дежурные силы ПВО Минобороны России сбили украинский БПЛА, который направлялся в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в публикации.

Также опасность атаки БПЛА была объявлена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. По его словам, жителям следует укрыться в помещениях без окон, а также сохранять спокойствие до отмены сигнала тревоги.

«На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)», — написал Кравченко.

Кроме того, перебои с электричеством произошли в нескольких районах ДНР в результате атак беспилотников ВСУ на объекты инфраструктуры в республике, сообщили в Telegram-канале местного оператора связи «Феникс». Отмечается, что оборудование связи пришлось перевести на автономные источники питания.

«В результате атаки БПЛА, на территории Снежнянского, Шахтерского, Торезского, Докучаевского и частично Харцызского округов наблюдаются перебои с электроснабжением. Узловые объекты связи переведены в работу от автономных источников питания. Дежурят аварийно-восстановительные бригады оператора», — сказано в публикации.

Читайте также:

Умер легендарный футболист СССР Никита Симонян: его путь и яркие достижения

Трупы под Одессой, атака на Анапу, «Орешник» возмездия: что дальше

Хотела ВСУ «чаем напоить»: в Сети ответили стюардессе, угрожавшей танкисту