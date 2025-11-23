Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 03:46

Силы ПВО отразили попытку атаки БПЛА на Москву

Собянин: ПВО Минобороны России уничтожила летевший на Москву беспилотник

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Дежурные силы ПВО Минобороны России сбили украинский БПЛА, который направлялся в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на территории падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в публикации.

Ранее в районе Севастополя силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, над акваторией Черного моря на безопасном расстоянии от берега было уничтожено три беспилотных летательных аппарата.

До этого в Минобороны РФ информировали, что в ночь на 22 ноября ПВО сбила 69 украинских беспилотников, атаковавших девять регионов России. ВСУ совершили налеты на Ростовскую область, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую, Курскую, Воронежскую, Белгородскую и Брянскую. Также БПЛА уничтожили в Крыму.

Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночном небе над Саратовом и Энгельсом произошла серия взрывов. По данным канала, системы ПВО отражали атаку беспилотников. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

ПВО
Сергей Собянин
БПЛА
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ОП захотели обязать водителей такси иметь детские кресла
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 ноября
Трамп резко обеднел на $1,1 млрд
Нидерланды открыли огонь по БПЛА над военной авиабазой
Ученые рассказали, какой континент начал разделяться на две части
В Британии раскрыли ложь Европы касательно Украины
«Переживет ли Зеленский»: немецкий журналист предсказал беспорядки в Киеве
МВД раскрыло, как мошенники заставляют жертв инвестировать в криптовалюту
Экс-президент Бразилии пытался вскрыть паяльником электронный браслет
Страшный диагноз — деменция: симптомы, как обнаружить на ранней стадии
В Госдуме хотят ввести ГОСТ на тюбинги этой зимой
Силы ПВО отразили попытку атаки БПЛА на Москву
В российском городе-герое объявили угрозу атаки БПЛА
Внучка Джона Кеннеди может умереть через год
Эксперт назвал самые денежные месяцы для отпуска в 2026 году
В Кремле назвали ВТО слабой организацией
Раскрыты планы США по поводу Мадуро
Атаки ВСУ оставили без света несколько районов ДНР
Украинцев в Германии ждет непростое решение из-за отмены пособий
ЦСКА потребовал наказать фанатов «Спартака» за избиение болельщика
Дальше
Самое популярное
Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.