23 ноября 2025 в 00:02

ПВО Севастополя отражает атаку ВСУ

Развожаев: ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ в районе Севастополя

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В районе Севастополя силы ПВО отражают атаку дронов ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, над акваторией Черного моря на безопасном расстоянии от берега было уничтожено три беспилотных летательных аппарата.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито 3 БПЛА над акваторией моря, — сказано в публикации.

Спасательная служба Севастополя подтвердила отсутствие повреждений гражданских объектов, отметил губернатор. Жителям и гостям города рекомендовано сохранять спокойствие и соблюдать установленные меры безопасности.

Ранее в Минобороны России информировали, что в ночь на 22 ноября ПВО сбила 69 украинских беспилотников, атаковавших девять регионов России. ВСУ совершили налеты на Ростовскую область, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую, Курскую, Воронежскую, Белгородскую и Брянскую. Также БПЛА уничтожили в Крыму.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночном небе над Саратовом и Энгельсом произошла серия взрывов. По данным канала, системы ПВО отражали атаку беспилотников. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

