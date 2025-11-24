Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 ноября 2025 в 03:54

SHOT узнал о десятке взрывов и работе ПВО в Нижегородской области

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Telegram-канал SHOT сообщил о взрывах в Кстово Нижегородской области, предварительно, российские системы противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ и местные власти данную информацию пока не комментировали.

Очевидцы рассказали SHOT, что слышали около 10 взрывов в северной части города, в небе виднелись вспышки, был слышен гул двигателей. Другие подробности не раскрываются.

Ранее SHOT информировал, что в Новороссийске и Анапе вновь прозвучало около пяти взрывов. Как отмечал канал, силы противовоздушной обороны проводили перехват беспилотных летательных аппаратов, сработали сирены воздушной тревоги, со стороны Черного моря раздались хлопки. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

До этого силы ПВО России нейтрализовали 75 украинских БПЛА за минувшую ночь. Из них 36 уничтожены над Черным морем, 10 — над Крымом, девять — над Брянской областью, семь — над Воронежской. Также сбиты по четыре дрона над Краснодарским краем и Смоленской областью, два — над Московским регионом и Белгородской областью, по одному — над Калужской и Рязанской.

Нижегородская область
атаки
ВСУ
ПВО
