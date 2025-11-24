Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 ноября 2025 в 02:00

В ДНР два мирных жителя и ребенок пострадали из-за действий ВСУ

Пушилин: в ДНР двое взрослых и ребенок пострадали при атаке ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
В результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, повреждены также два автомобиля.

В Центрально-Городском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии пострадал мужчина 1965 года рождения. В городе Светлодарске городского округа Дебальцево при подрыве на взрывоопасном предмете тяжело ранен парень — подросток 2011 года рождения, — говорится в публикации.

Кроме того, в селе Красная Поляна Великоновоселковского муниципального округа от детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина 1960 года рождения, отметил Пушилин. Он получил ранения средней степени тяжести.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн передавал, что Вооруженные силы Украины намеренно ударили по подстанции в микрорайоне Боровское в Рыльске Курской области. По его словам, в результате две котельные вышли из строя. Около трех тысяч жителей Курской области остались без электричества. Как уточнил глава региона, предварительно, пострадавших в результате украинской атаки нет.

ВСУ
ДНР
атаки
пострадавшие
