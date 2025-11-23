Хинштейн раскрыл печальные последствия подлой атаки ВСУ

В Курской области 68-летний пенсионер лишился левой кисти после того, как поднял взрывное устройство, найденное во дворе, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, инцидент произошел в деревне Бирюковка Большесолдатского района.

Сегодня 68-летний житель деревни Бирюковка Большесолдатского района поднял взрывное устройство, которое оказалось у него во дворе. В результате детонации у мужчины травматическая ампутация левой кисти, — написал Хинштейн.

Глава региона отметил, что мужчина в тяжелом состоянии находится в Курской областной больнице. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Губернатор призвал местных жителей быть предельно внимательными и не пренебрегать мерами безопасности.

Ранее Хинштейн сообщал, что Вооруженные силы Украины намеренно ударили по подстанции в микрорайоне Боровское в Рыльске Курской области. По его словам, в результате две котельные вышли из строя. Около трех тысяч жителей Курской области остались без электричества. Как уточнил глава региона, предварительно, пострадавших в результате украинской атаки нет.