23 ноября 2025 в 03:31

В российском городе-герое объявили угрозу атаки БПЛА

Кравченко: в Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Опасность атаки БПЛА объявлена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. По его словам, жителям следует укрыться в помещениях без окон, а также сохранять спокойствие до отмены сигнала тревоги.

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА), — написал Кравченко.

Ранее стало известно, что в районе Севастополя силы ПВО отражают атаку дронов ВСУ. Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что над акваторией Черного моря на безопасном расстоянии от берега было уничтожено три беспилотных летательных аппарата. Спасательная служба Севастополя подтвердила отсутствие повреждений гражданских объектов, отметил губернатор.

До этого в Минобороны России информировали, что в ночь на 22 ноября ПВО сбила 69 украинских беспилотников, атаковавших девять регионов России. ВСУ совершили налеты на Ростовскую область, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую, Курскую области. Также БПЛА уничтожили в Крыму. Два дрона уничтожено над Воронежской областью, по одному — над Белгородской и Брянской областями.

