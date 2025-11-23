Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 22:31

На курортах Краснодарского края объявили угрозу атаки дронов

В Анапе, Геленджике и Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава муниципалитета Андрей Кравченко в Telegram-канале. Аналогичные предупреждения поступили от администраций Анапы и Геленджика.

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников, — сказано в публикации.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что над Анапой и Новороссийском в Краснодарском крае прогремело около восьми мощных взрывов. Согласно информации канала, силы ПВО сбивали вражеские дроны. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

До этого силы ПВО России нейтрализовали 75 украинских БПЛА за минувшую ночь. Из них 36 уничтожены над Черным морем, 10 — над Крымом, девять — над Брянской областью, семь — над Воронежской. Также сбиты по четыре дрона над Краснодарским краем и Смоленской областью, два — над Московским регионом и Белгородской областью, по одному — над Калужской и Рязанской.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин доложил о ликвидации третьего беспилотного летательного аппарата, летевшего на столицу. Он не стал уточнять, где именно упали обломки. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Новороссийск
БПЛА
Анапа
Геленджик
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый мэр Нью-Йорка рассказал, как прошла встреча с «деспотом» Трампом
Умер легендарный футболист сборной СССР
«Серебряная пуля»: в Раде оценили план Трампа по Украине
В Шатуре потушили пожар на ГРЭС после атаки ВСУ
Пушков раскрыл, почему Зеленский боится говорить о мирном плане Трампа
На курортах Краснодарского края объявили угрозу атаки дронов
Дуров оценил теорию о причастности Франции к смерти Кирка
Очевидцы сообщили о пяти новых взрывах вблизи Анапы и Новороссийска
Мощный взрыв оставил Павлоград без электричества
Собчак публично извинилась перед Михалковым
Болсонару объяснил повреждение электронного браслета неочевидной причиной
Раскрыт главный выигрыш России от нового плана США
В Центральном университете назвали виновника отравлений
Толстосумы-гурманы включили в рацион мясо лемуров и сократили их популяцию
Адвокат предупредила об опасности парковки в зеленых зонах
Госсекретарь США назвал РФ «частью уравнения» в урегулировании на Украине
В Харькове возникли проблемы со светом
От Украины потребовали официально принять план США
Европу обвинили в желании сорвать урегулирование на Украине
В Минобороны доложили о количестве не долетевших до цели вражеских дронов
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.