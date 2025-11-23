На курортах Краснодарского края объявили угрозу атаки дронов

В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава муниципалитета Андрей Кравченко в Telegram-канале. Аналогичные предупреждения поступили от администраций Анапы и Геленджика.

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников, — сказано в публикации.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что над Анапой и Новороссийском в Краснодарском крае прогремело около восьми мощных взрывов. Согласно информации канала, силы ПВО сбивали вражеские дроны. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

До этого силы ПВО России нейтрализовали 75 украинских БПЛА за минувшую ночь. Из них 36 уничтожены над Черным морем, 10 — над Крымом, девять — над Брянской областью, семь — над Воронежской. Также сбиты по четыре дрона над Краснодарским краем и Смоленской областью, два — над Московским регионом и Белгородской областью, по одному — над Калужской и Рязанской.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин доложил о ликвидации третьего беспилотного летательного аппарата, летевшего на столицу. Он не стал уточнять, где именно упали обломки. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.