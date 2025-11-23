Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 02:39

Атаки ВСУ оставили без света несколько районов ДНР

Из-за атаки ВСУ возникли перебои с электричеством в нескольких районах ДНР

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Перебои с электричеством произошли в нескольких районах ДНР в результате атак беспилотников ВСУ на объекты инфраструктуры в республике, сообщили в Telegram-канале местного оператора связи «Феникс». Отмечается, что оборудование связи пришлось перевести на автономные источники питания.

В результате атаки БПЛА, на территории Снежнянского, Шахтерского, Торезского, Докучаевского и частично Харцызского округов наблюдаются перебои с электроснабжением. Узловые объекты связи переведены в работу от автономных источников питания. Дежурят аварийно-восстановительные бригады оператора, — сказано в публикации.

Ранее Вооруженные силы Украины намеренно ударили по подстанции в микрорайоне Боровское в Рыльске Курской области, рассказал губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате две котельные вышли из строя. Около трех тысяч жителей Курской области остались без электричества.

До этого украинские войска ударили по электроподстанции в приграничье Курской области. По словам Хинштейна, там начался пожар, без электричества остались 16 тыс. жителей Глушковского, Рыльского и Кореневского районов.

ДНР
ВСУ
атаки
электроснабжение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силы ПВО отразили попытку атаки БПЛА на Москву
В российском городе-герое объявили угрозу атаки БПЛА
Внучка Джона Кеннеди может умереть через год
Эксперт назвал самые денежные месяцы для отпуска в 2026 году
В Кремле назвали ВТО слабой организацией
Раскрыты планы США по поводу Мадуро
Атаки ВСУ оставили без света несколько районов ДНР
Украинцев в Германии ждет непростое решение из-за отмены пособий
ЦСКА потребовал наказать фанатов «Спартака» за избиение болельщика
Микрофон в штанах, иностранный псевдоним, Мизулина: как живет SHAMAN
Фаза Луны сегодня, 23 ноября: идем в церковь, на рыбалку или в архив
«Рубин» одержал победу над клубом «Ахмат» в РПЛ
20 лет разводу Пугачевой и Киркорова. Почему она променяла его на Галкина
Миллионы заражены, вирус навсегда в организме: все о генитальном герпесе
Россиянин одержал уверенную победу в главном бою турнира UFC в Катаре
Дрисколл призвал закончить конфликт на Украине
В КНР восхитились тактикой РФ при взаимодействии с новым премьером Японии
Фанаты «Спартака» толпой избили болельщика ЦСКА в Москве
Гороскоп на 23 ноября: что ждет Овнов и почему Львам нужно быть осторожнее
В России оценили намерение Европы изменить четыре пункта плана США
Дальше
Самое популярное
Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.