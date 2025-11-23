Атаки ВСУ оставили без света несколько районов ДНР Из-за атаки ВСУ возникли перебои с электричеством в нескольких районах ДНР

Перебои с электричеством произошли в нескольких районах ДНР в результате атак беспилотников ВСУ на объекты инфраструктуры в республике, сообщили в Telegram-канале местного оператора связи «Феникс». Отмечается, что оборудование связи пришлось перевести на автономные источники питания.

В результате атаки БПЛА, на территории Снежнянского, Шахтерского, Торезского, Докучаевского и частично Харцызского округов наблюдаются перебои с электроснабжением. Узловые объекты связи переведены в работу от автономных источников питания. Дежурят аварийно-восстановительные бригады оператора, — сказано в публикации.

Ранее Вооруженные силы Украины намеренно ударили по подстанции в микрорайоне Боровское в Рыльске Курской области, рассказал губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате две котельные вышли из строя. Около трех тысяч жителей Курской области остались без электричества.

До этого украинские войска ударили по электроподстанции в приграничье Курской области. По словам Хинштейна, там начался пожар, без электричества остались 16 тыс. жителей Глушковского, Рыльского и Кореневского районов.