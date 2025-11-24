Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 ноября 2025 в 05:12

Диверсанты ВСУ перестреляли друг друга при попытке проникнуть в Купянск

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Две группы диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ошибке перестреляли друг друга под Купянском при попытке проникнуть в город, передает ТАСС. В российских силовых структурах рассказали, что они должны были демонстративно установить украинские флаги, однако в ходе выполнения задачи произошло недопонимание из-за спешки и отсутствия взаимодействия между подразделениями.

Под Купянском две диверсионных группы противника по ошибке друг друга перестреляли, есть данные радиоперехватов. Известно, что в их задачи входило уничтожение наших сил на одном из участков города для будущего прорыва обороны, — пояснил собеседник агентства.

Военнослужащий добавил, что еще одной причиной инцидента является неграмотность руководства украинской армии. Личный состав слишком плохо подготовлен, подытожил он.

Ранее командование 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ бросило двух своих солдат против роя российских дронов под Купянском в Харьковской области. Пленный украинский военнослужащий Александр Шепелев сообщил, что он с сослуживцем не смог выстоять против множества БПЛА и пустился в бега.

Также пленный военнослужащий Петр Гай заявил, что командиры поставили задачу бойцам ВСУ в Красноармейске переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке покинуть город. По его словам, его сослуживцы ходили по квартирам и грабили жилища.

ВСУ
Купянск
военные
диверсанты
