24 ноября 2025 в 08:18

Бурятский язык помог российским военным взять Новое Запорожье

Знание бурятского языка дало российским военным преимущество в Запорожье

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Знание бурятского языка стало тактическим преимуществом для бойцов российской группировки войск «Восток» при выполнении боевой задачи, сообщает РИА Новости. По словам стрелка с позывным Кореец, именно благодаря этому им удалось успешно освободить населенный пункт Новое Запорожье. Военные координировали действия на родном языке.

Противник не понимает наш язык, и мы таким способом взяли этот опорный пункт. Прослушать ему возможности не дали, так как язык ему неизвестен вообще, — отметил Кореец.

Военный подчеркнул, что эта уникальная тактика позволила им взять опорный пункт. Об освобождении Нового Запорожья Министерством обороны РФ было сообщено в субботу.

Ранее российские военные освободили населенный пункт Тихое в Днепропетровской области. Это стало важным шагом для выполнения задачи по вытеснению противника за реку Волчью. В ходе штурма, который вели подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток», противник был выбит с территории площадью более семи квадратных километров, потеряв свыше роты личного состава и 12 единиц военной техники.

Украина
Запорожье
ВСУ
СВО
