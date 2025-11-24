Пушилин рассказал о новом направлении атаки в боях за Красноармейск

В ходе боевых действий за Красноармейск (украинское название — Покровск) российские войска начали наступление с нового направления, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». Он подчеркнул, что новое направление атаки было выбрано, чтобы ускорить взятие под контроль Красноармейска.

Наши подразделения еще с одного направления выстраивают такую еще составляющую для того, чтобы более быстро разрешить ситуацию в красноармейско-димитровской агломерации, — прокомментировал Пушилин.

Ранее Пушилин заявил, что ВС России продолжают операцию по освобождению Красноармейска в ДНР от украинских военных. По его словам, боевые действия ведутся в плотной городской застройке, часто переходя в штыковые схватки. Российские подразделения постепенно продвигаются, освобождая населенные пункты.

До этого Пушилин сообщил, что ВСУ предпринимают попытки перебросить наиболее боеспособные подразделения в район Родинского. По его мнению, эти маневры направлены на отвлечение российских сил от освобождения Красноармейска.