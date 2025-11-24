День матери
24 ноября 2025 в 12:10

«Вместо 10»: раскрыты уникальные возможности российского дрона «Бумеранг»

Боец Гуантанамо: российский дрон «Бумеранг» заменяет 10 обычных беспилотников

FPV-дрон «Бумеранг» FPV-дрон «Бумеранг» Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Российский FPV-дрон «Бумеранг» обладает возможностями, которые позволяют использовать его не только как камикадзе, но и для разведки и минирования, сообщил боец с позывным Гуантанамо в беседе с ТАСС. По его словам, один такой БПЛА в настоящее время заменяет 10 обычных дронов, что значительно повышает эффективность подразделения.

Больше всего выявленных целей я поражаю именно с помощью FPV-дрона «Бумеранг». <…> Основной элемент поражения — живая сила, бронированная техника. Вместо 10 потраченных дронов я использую только один, — рассказал военнослужащий.

Боец также отметил, что оснащение БПЛА опцией автомата удержания цели (АУЦ) гарантирует поражение объекта даже в условиях сложной радиоэлектронной обстановки. Как пояснил военный, дрон может совершать до 30–40 вылетов, сбрасывая мины на маршрутах логистики противника, и также позволяет доставлять грузы на передовые позиции.

Ранее в оборонно-промышленном комплексе заявили, что используемый на передовой FPV-дрон «Бумеранг» установил рекорд по дальности применения. По словам источника, беспилотник поразил объект украинской армии на расстоянии 57 км. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

