15 ноября 2025 в 07:03

Российский «Бумеранг» разнес объект ВСУ с рекордного расстояния

ТАСС: российский FPV-дрон «Бумеранг» поразил объект ВСУ на расстоянии 57 км

Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
Используемый на передовой FPV-дрон «Бумеранг» установил рекорд по дальности применения, рассказал в беседе с ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, беспилотник поразил объект украинской армии на расстоянии 57 км. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В зоне СВО был установлен рекорд по дальности применения FPV-дрона российскими войсками. Дрон «Бумеранг» поразил украинский объект на расстоянии 57 км, — подчеркнул собеседник агентства.

Он уточнил, что такая значительная дальность стала возможной благодаря новому решению — усиленной системе связи и использованию на БПЛА дополнительных аккумуляторных батарей. Отмечается, что в линейку дронов «Бумеранг» входят модели с тепловизионной камерой, автоматом удержания цели и оптоволоконной связью.

Ранее сообщалось, что ВС РФ активно используют тысячи «Бумерангов» в районе населенных пунктов Купянск и Красноармейск (украинское название — Покровск). Массовое применение данных аппаратов московской разработки значительно расширяет возможности по выявлению целей на большой глубине фронта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого стало известно, что концерн «Калашников» выполнил годовые обязательства по госконтракту на поставку высокоточных авиаракет «Вихрь-1». Противотанковый ракетный комплекс был усовершенствован с учетом опыта спецоперации. По словам специалистов, с начала СВО «Вихри» активно применяются в зоне боевых действий и на приграничных территориях.

