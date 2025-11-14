В ОПК раскрыли, какие дроны тысячами применяют ВС России в Красноармейске ТАСС: ВС России используют тысячи БПЛА «Бумеранг» в Красноармейске

Российские вооруженные силы активно используют тысячи FPV-дронов «Бумеранг» в районе населенных пунктов Купянск и Красноармейск (украинское название — Покровск), где находятся окруженные формирования ВСУ, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. По его информации, массовое применение данных аппаратов московской разработки значительно расширяет возможности по выявлению целей на большой глубине фронта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Линейка дронов «Бумеранг» широко применятся российскими войсками в районах Купянска и Красноармейска. Количество поставляемых аппаратов не раскрывается, но их число исчисляется тысячами, — говорится в сообщении.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил о применении Россией новой тактики ударов беспилотниками по киевским теплоэлектроцентралям. По его данным, все ТЭЦ столицы Украины были поражены благодаря полетам дронов на сверхмалых высотах, что значительно осложнило работу украинской ПВО. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, полковник Сергей Иштуганов сообщил о создании в Вооруженных Силах Российской Федерации войск беспилотных систем. Он уточнил, что организационная структура подразделения полностью сформирована, включая назначение командующего и развертывание органов управления на всех уровнях.