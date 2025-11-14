Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 15:17

В ОПК раскрыли, какие дроны тысячами применяют ВС России в Красноармейске

ТАСС: ВС России используют тысячи БПЛА «Бумеранг» в Красноармейске

FPV-дрон «Бумеранг» FPV-дрон «Бумеранг» Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российские вооруженные силы активно используют тысячи FPV-дронов «Бумеранг» в районе населенных пунктов Купянск и Красноармейск (украинское название — Покровск), где находятся окруженные формирования ВСУ, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. По его информации, массовое применение данных аппаратов московской разработки значительно расширяет возможности по выявлению целей на большой глубине фронта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Линейка дронов «Бумеранг» широко применятся российскими войсками в районах Купянска и Красноармейска. Количество поставляемых аппаратов не раскрывается, но их число исчисляется тысячами, — говорится в сообщении.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил о применении Россией новой тактики ударов беспилотниками по киевским теплоэлектроцентралям. По его данным, все ТЭЦ столицы Украины были поражены благодаря полетам дронов на сверхмалых высотах, что значительно осложнило работу украинской ПВО. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, полковник Сергей Иштуганов сообщил о создании в Вооруженных Силах Российской Федерации войск беспилотных систем. Он уточнил, что организационная структура подразделения полностью сформирована, включая назначение командующего и развертывание органов управления на всех уровнях.

ВС РФ
БПЛА
дроны
беспилотники
Красноармейск
Купянск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С двух «дочек» ЛУКОЙЛа сняли санкции в одной стране
В Верховном суде произошла громкая отставка
В Госдуме подготовили проект о запрете авторизации через зарубежные сервисы
«Не так быстро»: Захарова раскрыла детали диалога между Россией и США
«Могли быть выше»: тренер «Балтики» оценил успехи команды в РПЛ
Подросток согласился устроить теракт за деньги
Суд признал сотни работ Рерихов бесхозяйными
Пять детей пострадали в ДТП с автобусом под Челябинском
Российским туристам рассказали о новой напасти, прогнозируемой на 2026 год
«Злые духи» и «чудовища» помогают ВС России: новости СВО на вечер 14 ноября
«Появятся резиновые квартиры»: депутат об инициативе выкупать жилье частями
В РСТ назвали причину подорожания египетской визы для россиян
Стало известно, сколько онлайн-заявок на соцпомощь оформили в Подмосковье
В Госдуме объяснили, как мошенники обойдут правила «охлаждения» сим-карт
Терапевт назвал количество заболевших пневмонией
В Киеве пожаловались на рост повседневного использования русского языка
Измена или кризис пяти лет? Почему Богатырев подал на развод с Арнтгольц
В ОПК раскрыли, какие дроны тысячами применяют ВС России в Красноармейске
Глава Росатома заявил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС
Матери вернули лишь скелет дочери: перед судом предстанут двое друзей
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.