В российской армии появился новый род войск

В Вооруженных силах Российской Федерации появились войска беспилотных систем, рассказал замначальника войск беспилотных систем, полковник Сергей Иштуганов в разговоре с военкором KP.RU Александром Коцем. По его словам, структура нового рода войск уже организована, назначен руководитель и сформированы органы военного управления на всех уровнях.

Сформированы штатные полки и другие подразделения. Боевая работа беспилотных подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск, — рассказал Иштуганов.

Ранее генеральный штаб Вооруженных сил Украины анонсировал создание новых войск — киберсил. Законопроект о создании кибервойск планировалось внести на рассмотрение Верховной рады. Документ был разработан рабочей группой, в которую вошли эксперты Генштаба.

До этого российские военные атаковали элитные подразделения ВСУ в Днепропетровской области во время церемонии награждения, в результате чего погибли украинские военные. Украинский журналист Дмитрий Святненко отметил, что на церемонии присутствовали лучшие летчики и пехотинцы. ГБР Украины начало проверку безопасности.