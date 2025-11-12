Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
12 ноября 2025 в 09:11

В российской армии появился новый род войск

Минобороны России завершило создание войск беспилотных систем

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Вооруженных силах Российской Федерации появились войска беспилотных систем, рассказал замначальника войск беспилотных систем, полковник Сергей Иштуганов в разговоре с военкором KP.RU Александром Коцем. По его словам, структура нового рода войск уже организована, назначен руководитель и сформированы органы военного управления на всех уровнях.

Сформированы штатные полки и другие подразделения. Боевая работа беспилотных подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск, — рассказал Иштуганов.

Ранее генеральный штаб Вооруженных сил Украины анонсировал создание новых войск — киберсил. Законопроект о создании кибервойск планировалось внести на рассмотрение Верховной рады. Документ был разработан рабочей группой, в которую вошли эксперты Генштаба.

До этого российские военные атаковали элитные подразделения ВСУ в Днепропетровской области во время церемонии награждения, в результате чего погибли украинские военные. Украинский журналист Дмитрий Святненко отметил, что на церемонии присутствовали лучшие летчики и пехотинцы. ГБР Украины начало проверку безопасности.

ВС РФ
БПЛА
войска
формирования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минздраве рассказали о состоянии ребенка после взрыва в Красногорске
Так в СССР готовили для министров — нежная говядина в соусе
Названа причина взрыва в Подмосковье, где пострадал школьник
Этот маринад делает утку звездой любого застолья
Ефремов избавился от московской недвижимости
Очевидец рассказал о ЧП с разорванной кистью ребенка
Раскрыт состав нового подразделения наемников ВСУ
Мишонова раскрыла печальные последствия инцидента со школьником и купюрой
Правительство США обвинили в создании коронавируса
Сотрудника одного из университетов в КНР осудили за шпионаж
На Украине «полетели головы» из-за скандала с «кошельком» Зеленского
Появились подробности о состоянии отца Сырского
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 ноября 2025 года
На Западе расшифровали дешевый трюк Зеленского с Сырским и провалами ВСУ
В России появился ГОСТ для собачников
Политолог из Венгрии увидел попытку Зеленского снять с себя вину
В российской армии появился новый род войск
Лучше, чем в ресторане! Очень сочные голени: простой маринад с секретом
«Минируют и отравляют»: раскрыто, на что пошли ВСУ при бегстве из Сладкого
Стало известно, почему в России стали чаще продавать квартиры без отделки
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.