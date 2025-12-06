ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 12:24

Военэскперт раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны на Рязань

Военэксперт Дандыкин: атака ВСУ на Рязань могла идти с Харьковской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Беспилотники Вооруженных сил Украины могли быть запущены на территорию Рязани со стороны Харьковской области, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинская армия пыталась атаковать местный нефтеперерабатывающий завод и ближе подобраться к Москве.

Вполне вероятно, что ВСУ атаковали Рязань с территории Харьковской области. Интерес украинских военных к этому российскому региону обусловлен двумя факторами: близкое расстояние к Москве и наличие важного стратегического объекта в виде нефтеперерабатывающего завода, — заявил Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что ВСУ стараются запускать дроны как можно раньше, чтобы нанести удары по России до наступления рассвета. По его словам, отправка украинских БПЛА рассчитывается примерно за пять часов до предполагаемой атаки.

У украинских военных идет расчет по расстоянию: они выбирают места, откуда дроны будут долетать быстрее. Также стоит учитывать особенности зимнего сезона: сейчас позже наступает восход, поэтому ВСУ стараются запустить дроны как можно раньше, чтобы они могли долететь до рассвета. При средней скорости беспилотников в 200-250 км/ч они запускают их за четыре-пять часов до предполагаемой атаки, — заключил Дандыкин.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что обломки украинского беспилотника повредили многоэтажный дом. По его словам, фрагменты другого БПЛА рухнули на территорию промышленного предприятия, однако не вызвали серьезного ущерба.

ВСУ
Рязань
беспилотники
ВС РФ
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский миллиардер проиграл суд в США
«Капитуляция Запада»: Европа ужаснулась из-за мирного плана США
Гастроэнтеролог раскрыла главную угрозу со стороны сосисок
«Кое-что из этого верно»: Каллас признала правоту США после волны критики
Взрыв вкуса в мини-формате: топ-8 рецептов, от которых не оторваться
Эскортницы загнобили москвичей на пляже в Таиланде
Названа основная причина смертей от COVID-19, и это не вирус
Основатель TenChat раскрыл судьбу новых регионов России
Магнитные бури сегодня, 6 декабря: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Кадыров обратился к народу Украины после атаки на Грозный
Госдеп озвучил детали переговоров Уиткоффа и Кушнера с Украиной
Надвигаются жесткие морозы? Прогноз погоды в Москве на неделю: чего ждать
В Европе разочарованы одной «непродуктивной» женщиной-политиком
В Австралии озвучили мрачный прогноз насчет будущего Европы
В Турции высказались о посредничестве США по Украине
Директор столичного театра получил ножевое ранение
Российских туристов унесло в море вместе с домом
Холодец без хлопот: как сварить идеальный и прозрачный — по всем правилам
Военэскперт раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны на Рязань
«Готовиться к худшему»: в Госдуме предупредили о расцвете сил НАТО
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.