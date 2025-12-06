Военэскперт раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны на Рязань

Беспилотники Вооруженных сил Украины могли быть запущены на территорию Рязани со стороны Харьковской области, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинская армия пыталась атаковать местный нефтеперерабатывающий завод и ближе подобраться к Москве.

Вполне вероятно, что ВСУ атаковали Рязань с территории Харьковской области. Интерес украинских военных к этому российскому региону обусловлен двумя факторами: близкое расстояние к Москве и наличие важного стратегического объекта в виде нефтеперерабатывающего завода, — заявил Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что ВСУ стараются запускать дроны как можно раньше, чтобы нанести удары по России до наступления рассвета. По его словам, отправка украинских БПЛА рассчитывается примерно за пять часов до предполагаемой атаки.

У украинских военных идет расчет по расстоянию: они выбирают места, откуда дроны будут долетать быстрее. Также стоит учитывать особенности зимнего сезона: сейчас позже наступает восход, поэтому ВСУ стараются запустить дроны как можно раньше, чтобы они могли долететь до рассвета. При средней скорости беспилотников в 200-250 км/ч они запускают их за четыре-пять часов до предполагаемой атаки, — заключил Дандыкин.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что обломки украинского беспилотника повредили многоэтажный дом. По его словам, фрагменты другого БПЛА рухнули на территорию промышленного предприятия, однако не вызвали серьезного ущерба.