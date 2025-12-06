ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 18:12

Тактика России под Красноармейском стала новым словом для Запада

Telegraph: тактика взятия Красноармейска стала новым словом в военном деле

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Тактика, которую Россия использовала при взятии Красноармейска (украинское название — Покровск), стала новым словом в военном деле, заявили в газете The Daily Telegraph. По словам журналистов, РФ отошла от использования танковых колонн в пользу действий небольшими группами.

Аналитики отметили, что при такой стратегии группы сложно обнаружить беспилотниками в условиях плохой видимости. По их словам, в итоге российские бойцы разъедают оборону ВСУ, как термиты. Сначала разведывательный БПЛА ищет бреши в рядах противника на передовой, а затем Россия совершает накаты. В издании такую тактику назвали «демеханизацией боевых действий».

Новый стиль ведения Россией военных действий в городах нагнетает страх среди киевских войск, — заявили аналитики.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что российский дрон показал дорогу мирным жителям Красноармейска, которые спасались из-под огня ВСУ. Он также предоставил видео, снятое с беспилотника. По словам спасенных, оператор дрона подал им особый знак и вывел в безопасную зону.

Красноармейск
ВСУ
Россия
тактики
