05 декабря 2025 в 13:02

Российский дрон стал «путеводной звездой» для беженцев из Красноармейска

Мирошник: российский дрон вывел спасающихся от ВСУ жителей Красноармейска

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российский дрон показал дорогу мирным жителям Красноармейска, которые спасались из-под огня ВСУ, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он также предоставил видео, снятое с беспилотника, передает РИА Новости.

Ребята кричат нам: а вдруг это украинский, сейчас как «влупит» по нам, а ты тут руками машешь. Все-таки как-то мы поняли — он нам кивнул немножко. Вот так кивнул. Ну попробуем пойти за ним. Если украинский — ударит. Если русский — будет вести нас. Он нам опять кивнул, что, мол, идите за нами. Ну мы и пошли за ним, — рассказала одна из спасенных.

Ранее Мирошник опубликовал кадры, свидетельствующие об истязаниях мирного населения Харьковской области. Он призвал международное сообщество обратить внимание на эти факты. Дипломат обвинил украинские войска в жестокости по отношению к мирными жителям.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области беспилотными летательными аппаратами. В результате были ранены три человека. Речь идет о двух жителях поселка Борисовка, а также о работнике сельхозпредприятия в хуторе Екатериновка.

