«Калашников» отгрузил партию усовершенствованных «Вихрей»

Концерн «Калашников» выполнил годовые обязательства по госконтракту на поставку высокоточных авиаракет «Вихрь-1». Как сообщили в пресс-службе компании, противотанковый ракетный комплекс был усовершенствован с учетом опыта спецоперации.

«Калашников» выполнил обязательства 2025 года по государственному контракту на поставку управляемых ракет авиационного базирования «Вихрь-1». Отгружены заказчику в полном объеме, — подчеркнули в концерне.

По словам специалистов, с начала СВО «Вихри» активно применяются в зоне боевых действий и на приграничных территориях для поражения наземных маневренных бронеобъектов ВСУ. Кроме того, оснащенные этими ракетами вертолеты Ка-52 «Аллигатор» успешно уничтожают укрепления, опорные пункты и живую силу противника, резюмировали представители концерна.

Ранее стало известно, что «Калашников» в 2026 году начнет серийное производство ЗРК «Крона». Как уточнил гендиректор предприятия Алан Лушников, также завершено освоение серийного производства ракеты 9М340, которая будет использоваться в данном зенитно-ракетном комплексе.