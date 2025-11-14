Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 11:34

«Калашников» отгрузил партию усовершенствованных «Вихрей»

Концерн «Калашников» полностью выполнил госконтракт на поставки ракет «Вихрь-1»

Управляемая ракета «Вихрь-1» Управляемая ракета «Вихрь-1» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Концерн «Калашников» выполнил годовые обязательства по госконтракту на поставку высокоточных авиаракет «Вихрь-1». Как сообщили в пресс-службе компании, противотанковый ракетный комплекс был усовершенствован с учетом опыта спецоперации.

«Калашников» выполнил обязательства 2025 года по государственному контракту на поставку управляемых ракет авиационного базирования «Вихрь-1». Отгружены заказчику в полном объеме, — подчеркнули в концерне.

По словам специалистов, с начала СВО «Вихри» активно применяются в зоне боевых действий и на приграничных территориях для поражения наземных маневренных бронеобъектов ВСУ. Кроме того, оснащенные этими ракетами вертолеты Ка-52 «Аллигатор» успешно уничтожают укрепления, опорные пункты и живую силу противника, резюмировали представители концерна.

Ранее стало известно, что «Калашников» в 2026 году начнет серийное производство ЗРК «Крона». Как уточнил гендиректор предприятия Алан Лушников, также завершено освоение серийного производства ракеты 9М340, которая будет использоваться в данном зенитно-ракетном комплексе.

Калашников
ракеты
госконтракты
поставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат объяснил, что грозит Галкину за инцидент с флагом Украины в Израиле
Боец объяснил, как российские военные общаются с солдатами КНДР
Российские войска освободили новый населенный пункт в зоне СВО
В Минобороны РФ назвали число освобожденных за неделю населенных пунктов
Названы страны, которые продолжают выдавать россиянам мультивизы
Пытался выдать за наркоманку: таксист опоил, изнасиловал и убил пассажирку
Погода в Москве в субботу, 15 ноября: ждать ли сильных заморозков и снега
Глава парламента Гагаузии решил покинуть свой пост
Германия рекордно увеличит финансовую поддержку Украины
Политика-иноагента попросили заочно приговорить к 11 годам колонии
Руководитель уранодобывающего предприятия обвинен в мошенничестве
Стало известно о новой мощной вспышке на Солнце
«Какие проблемы?»: военный эксперт о замеченном судне РФ у берегов США
Гордон отреагировала на слухи о беременности Лерчек
В российском регионе планируют повысить налог для мигрантов
Пострадавшему на свалке в Бурятии ребенку выплатили компенсацию
Банда педофилов задержана в Петербурге
Десятки россиян застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха почти на 16 часов
Мягкий минимализм: новый язык домашнего комфорта
Юрист рассказал, как автосалоны обманывают россиян
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.