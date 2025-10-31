Комплекс с управляемыми боеприпасами «Куб-2Э» на международной выставке вооружений и военной техники MILEX 2025 в Минске

«Калашников» начнет поставлять за границу два типа боеприпасов «Калашников» сообщил о запуске экспорта боеприпасов «Куб-2Э» и «Куб-10Э»

Концерн «Калашников» начнет экспортировать управляемые боеприпасы «Куб-2Э» и «Куб-10Э», заявил гендиректор предприятия Алан Лушников. По его словам, которые приводит пресс-служба компании, концерну удалось оформить соответствующую документацию.

И на «Куб-2», и на «Куб-10» мы получили паспорта экспортного облика. Мы теперь сможем удовлетворять те заявки, которые к нам приходят, — уточнил Лушников.

Также гендиректор предприятия сообщил о завершении интеграции линейки боеприпасов «Куб» с БПЛА СКАТ 350 М. Теперь популярный в зоне специальной военной операции беспилотник можно использовать в тандеме с управляемыми боеприпасами, добавил он.

Ранее стало известно, что «Калашников» начнет серийное производство ЗРК «Крона» в 2026 году. Также завершено освоение серийного производства ракеты 9М340. Она будет использоваться в данном зенитно-ракетном комплексе.

До этого концерн значительно нарастил выпуск снайперских винтовок Драгунова для нужд специальной военной операции. За 2025 год производство модификации СВДС увеличилось в 13 раз по сравнению с показателями прошлого года.