12 декабря 2025 в 11:13

Сотни подпольных оружейников из разных уголков страны попались ФСБ

Силовики пресекли деятельность 169 нелегальных оружейников в 53 регионах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Федеральная служба безопасности задержала 169 нелегальных оружейников в 53 регионах, сообщает пресс-служба ведомства. Силовики пресекли деятельность 44 подпольных мастерских, которые занимались модернизацией оружия и выпуском боеприпасов.

В пресс-службе добавили, что операции проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, ДНР и ЛНР и других регионах. Всего были изъяты 378 единиц оружия.

Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 169 жителей из 53 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, — сказано в заявлении.

Ранее сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали подозреваемого в контрабанде военного оборудования и незаконном обороте радиоактивных веществ. Мужчина перевозил в интересах иностранного государства компоненты для бронетанковой техники без разрешительных документов.

До этого силовики задержали восьмерых жителей Новосибирска по подозрению в изготовлении нелегального оружия. Правоохранители изъяли более 3,4 тыс. боеприпасов, свыше двух килограммов пороха, а также приборы бесшумной стрельбы и 111 ножей.

