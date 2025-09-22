«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 10:28

Силовики накрыли нелегальных оружейников в российском регионе

Ирина Волк: в Новосибирске задержали восьмерых нелегальных оружейников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Силовики задержали восьмерых жителей Новосибирска по подозрению в изготовлении нелегального оружия, заявила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, правоохранители изъяли более 3,4 тыс. боеприпасов, свыше двух килограммов пороха, а также приборы бесшумной стрельбы и 111 ножей.

По подозрению в совершении преступлений задержаны восемь жителей г. Новосибирска. Участники криминального бизнеса принимали заказы, изготавливали товар, испытывали, хранили оружие и боеприпасы, занимались транспортировкой запасных частей и готовых изделий, — отметила Волк.

Отмечается, что подозреваемых удалось задержать после очередного сбыта огнестрельного оружия. Задокументировано почти 50 эпизодов преступной деятельности оружейников, ликвидировано три подпольных мастерских. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Санкт-Петербурге объявили в розыск охранника ночного клуба на улице Рубинштейна. Его подозревают в стрельбе из травматического пистолета по местному жителю. На месте ЧП полиция обнаружила 49-летнего пострадавшего и гильзы. Мужчина заявил, что в него стрелял охранник, который затем скрылся.

оружие
Новосибирск
МВД
уголовные дела
