Силовики накрыли нелегальных оружейников в российском регионе

Силовики задержали восьмерых жителей Новосибирска по подозрению в изготовлении нелегального оружия, заявила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, правоохранители изъяли более 3,4 тыс. боеприпасов, свыше двух килограммов пороха, а также приборы бесшумной стрельбы и 111 ножей.

По подозрению в совершении преступлений задержаны восемь жителей г. Новосибирска. Участники криминального бизнеса принимали заказы, изготавливали товар, испытывали, хранили оружие и боеприпасы, занимались транспортировкой запасных частей и готовых изделий, — отметила Волк.

Отмечается, что подозреваемых удалось задержать после очередного сбыта огнестрельного оружия. Задокументировано почти 50 эпизодов преступной деятельности оружейников, ликвидировано три подпольных мастерских. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

