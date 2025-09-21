Петербургская полиция ищет ночного стрелка-охранника с Рубинштейна

В Санкт-Петербурге объявлен в розыск охранник ночного клуба на улице Рубинштейна, подозреваемый в стрельбе из травматического пистолета по местному жителю, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Инцидент произошел ранним утром в субботу. На месте полиция обнаружила 49-летнего пострадавшего и гильзы. Мужчина заявил, что в него стрелял охранник, который затем скрылся.

Кроме того, в Санкт-Петербурге задержали 52-летнего мужчину, который ночью открыл огонь по кафе на улице Александра Грина. Как сообщили правоохранители, местный житель из хулиганских побуждений выстрелил в сторону заведения, повредив стекло и холодильник. Пострадавших нет.