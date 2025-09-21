«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 13:35

Петербургская полиция ищет ночного стрелка-охранника с Рубинштейна

В Петербурге разыскивают стрелявшего в мужчину охранника ночного клуба

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге объявлен в розыск охранник ночного клуба на улице Рубинштейна, подозреваемый в стрельбе из травматического пистолета по местному жителю, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Инцидент произошел ранним утром в субботу. На месте полиция обнаружила 49-летнего пострадавшего и гильзы. Мужчина заявил, что в него стрелял охранник, который затем скрылся.

Полицейские обнаружили во дворе 49-летнего мужчину и гильзы от травматического пистолета. Мужчина рассказал, что в него из пистолета стрелял охранник ночного клуба, который после этого скрылся, — говорится в сообщении.

Ранее в американском штате Нью-Хэмпшир неизвестный ворвался на чужую свадьбу и открыл хаотичную стрельбу по гостям. Один человек погиб на месте. По информации местных властей, нападение прекратилось после того, как один из гостей ударил нападавшего стулом по голове. Несколько человек получили огнестрельные ранения и были срочно госпитализированы.

Кроме того, в Санкт-Петербурге задержали 52-летнего мужчину, который ночью открыл огонь по кафе на улице Александра Грина. Как сообщили правоохранители, местный житель из хулиганских побуждений выстрелил в сторону заведения, повредив стекло и холодильник. Пострадавших нет.

Cанкт-Петербург
охранники
клубы
стрельба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупный пожар охватил административное здание в одном российском городе
Вооруженные ножами супруги оказались в реанимации после пьяной ссоры
Осужденная Ле Пен собирается участвовать в парламентских выборах во Франции
Победитель «Интервидения» решил творческие планы
Озвучена судьба пропавшей в Таиланде россиянки, бросившей ребенка в отеле
Пенсионерка ушла по грибы и провела в лесу четыре дня
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 21 сентября, фото, видео
В Совфеде предупредили о росте провокаций против России
РБК: Лапина сняли с должности командующего Ленинградским военным округом
«Сделала все по закону»: раскрыто, кому досталось наследство Добрынина
В России пообещали огромную сумму за информацию о двух командирах ВСУ
В Германии признали, что экономика страны стоит на месте
Жуткие ливни и холод до 0? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Кениец обошел россиян в Московском марафоне
Известный музыкант отменил концерты из-за «достоверной угрозы» убийства
Мужчина с пистолетом пытался вернуть залог за аренду квартиры с клопами
«Постарались и сделали»: Путин восхитился машиной с антидроновой защитой
Власти пошли на крайние меры после обрушения части школы под Новосибирском
Жителю Петербурга сломали челюсть после замечания на детской площадке
«Спасибо им большое»: Тарасова о выходе Гуменника и Петросян на Олимпиаду
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.