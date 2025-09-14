Хулиган обстрелял кафе в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан 52-летний мужчина, который ночью обстрелял кафе на улице Александра Грина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти. По данным правоохранительных органов, местный житель из хулиганских побуждений выстрелил в сторону заведения, повредив там стекло и холодильник. Пострадавших в результате стрельбы нет.

В сообщении говорится, что инцидент произошел в Василеостровском районе города. Полиция оперативно установила личность подозреваемого и задержала его при содействии СОБРа Росгвардии в одной из квартир на Вилькицком бульваре. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В квартире задержанного проводят обыск, после чего его доставят в полицию для избрания меры пресечения.

Ранее подросток на электросамокате обстрелял прохожего из пневматического пистолета в Санкт-Петербурге. Злоумышленником оказался 15-летний житель Самарской области. По версии следствия, 39-летний житель Северной столицы поссорился с молодым человеком из-за средства передвижения юноши.