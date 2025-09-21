«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 06:59

«Обезумевший» мужчина расстрелял людей на свадьбе

NYP: один человек погиб при стрельбе на свадьбе в американском Нью-Хэмпшире

Фото: Global Look Press/Ralph Debes

В штате Нью-Хэмпшир неизвестный проник на чужую свадьбу и открыл беспорядочную стрельбу по присутствующим, передает газета New York Post. Один человек скончался на месте происшествия.

Кто-то выбежал за дверь. Кто-то побежал на кухню. Люди разбегались в разные стороны, — рассказала одна из гостей мероприятия.

Уточняется, что стрельба прекратилась после того, как один из гостей разбил стул о голову нападавшего. Несколько человек получили огнестрельные ранения и были экстренно госпитализированы, добавили представители местной власти.

Ранее трое правоохранителей попали под огонь при стрельбе в Пенсильвании, рассказал комиссар полиции округа Крис Пэрис. Он уточнил, что все они мертвы, преступник также скончался. Еще двое полицейских получили тяжелые ранения.

До этого в Нью-Йорке произошла стрельба, в результате которой погиб один человек и четверо получили ранения. По данным журналистов, один из пострадавших — подросток, он находится в критическом состоянии.

свадьбы
стрельба
США
жертвы
