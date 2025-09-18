Трое полицейских погибли во время попытки задержать преступника При стрельбе в Пенсильвании погибли трое полицейских

Трое правоохранителей попали под огонь при стрельбе в Пенсильвании, сообщил комиссар полиции округа Крис Пэрис в соцсети X администрации штата. Он уточнил, что все они мертвы, преступник также скончался.

Я могу подтвердить, что стрелявший мертв, могу подтвердить, что пятеро правоохранителей были ранены сегодня: трое смертельно, двое в больнице, находятся в критическом, но стабильном состоянии, — сказал Пэрис.

Ранее три человека, включая предполагаемого стрелка, погибли в результате стрельбы в католической школе Миннеаполиса. Еще 20 человек получили ранения. Американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что Белый дом следит за ситуацией. Он призвал молиться за пострадавших.

Прежде сообщалось о стрельбе в высотном здании на Манхэттене. Мужчина в бронежилете открыл беспорядочный огонь внутри небоскреба. Пять человек погибли, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Полиция оперативно отреагировала и нейтрализовала стрелка.

Кроме того телеканал CNN сообщал, что четыре человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в городе Анаконда в американском штате Монтана. В материале указано, что подозреваемым стал завсегдатай заведения Пол Браун, который жил неподалеку.