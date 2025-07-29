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29 июля 2025 в 05:07

Пять человек погибли при стрельбе в Нью-Йорке

NYP: стрелок в Манхеттене убил минимум пятерых человек

Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В результате стрельбы в высотном здании на Манхэттене погибли пять человек, включая полицейского, сообщает New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

По данным источников в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек были убиты, в том числе сотрудник полиции Нью-Йорка, — пишет издание.

Инцидент произошел в здании, где расположена штаб-квартира Национальной футбольной лиги (NFL). По предварительным данным, нападавший в бронежилете открыл беспорядочный огонь внутри небоскреба.

Полиция оперативно отреагировала на происшествие и нейтрализовала стрелявшего. В настоящее время проводится эвакуация сотрудников из здания, а следователи выясняют мотивы и обстоятельства нападения.

Ранее очевидцы рассказали, что видели предполагаемого стрелка до совершения убийств. Он передвигался по городу с винтовкой.

До этого стало известно, что четыре человека погибли в результате стрельбы на одном из рынков Бангкока в Таиланде. Жертвами стали продавец и трое охранников. Огонь открыл мужчина, мотивы его пока неизвестны. Правоохранители занимаются установлением обстоятельств трагедии.

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