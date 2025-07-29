Стрелок открыл огонь в офисном здании в Манхэттене ABC: в центре Манхэттена стрелок ранил полицейского и гражданского

Перестрелка произошла в центре Манхэттена, сообщает ABC News со ссылкой на очевидцев и собственные источники. В результате вооруженного нападения на людей пострадали два человека, включая полицейского.

По данным СМИ, инцидент произошел в офисном здании, в котором, впоследствии и скрылся нападавший. Сейчас постройка заблокирована сотрудниками правоохранительных органов.

Состояние раненых остается неизвестным. Очевидцы также рассказывают, что видели предполагаемого стрелка, который передвигался по городу с винтовкой. Полиция проводит операцию по задержанию подозреваемого.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате стрельбы на одном из рынков Бангкока в Таиланде. Жертвами стали продавец и трое охранников. Огонь открыл мужчина, мотивы его пока неизвестны. Правоохранители занимаются установлением обстоятельств трагедии.

До этого пять человек погибли, 13 получили ранения в результате вооруженного нападения на судебное управление на юго-востоке Ирана. Инцидент произошел в городе Захедан провинции Систан и Белуджистан. Неизвестные открыли огонь внутри здания.